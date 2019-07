Tamaro Zidanšek je v Palermu ugnala kvalifikantka Ljudmila Samsonova. Foto: EPA

Tamaro Zidanšek, četrto nosilko in 56. igralko sveta, je ugnala 144. na lestvici WTA Ljudmila Samsonova. Na peščenem turnirju z nagradnim skladom 250 tisoč evrov je bila Rusinja, ki se je na turnir prebila kot srečna poraženka kvalifikacij, boljša s 6:2 in 7:5. V drugem nizu je Zidanškova v enajsti igri brez dobljene točke izgubila igro na svoj servis, tekmica pa je nato uspešno servirala za zmago.

Na turnirju v Jurmali v Latviji (pesek) je prav tako v osmini finala izpadla Dalila Jakupovič. Za Jeseničanko je bila usodna prva nosilka in 11. igralka sveta, domačinka Anastazija Sevastova. Jakupovičeva je po podaljšani igri dobila prvi niz, naslednja pa izgubila s 6:2 in 6:4. Dvoboj je trajal dve uri in 16 minut, v odločilnem nizu je Slovenka po brejku povedla s 4:3, toda naslednje tri igre je dobila Sevastova.