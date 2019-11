Novak Đoković ni najbolj navdušen nad novim formatom Davisovega pokala. Foto: Reuters

Novak Đoković je ugnal Jošihita Nišioko s 6:1 in 6:2, Filip Krajinović je bil boljši od Juičija Sugita s 6:2 in 6:4, za tretjo srbsko zmago pa je poskrbela naveza Viktor Troicki-Janko Tipsarević, ki je bila boljša od kombinacije Ben McLachlan-Jasutaka Učijama s 7:6 in 7:6.

Srbi, ki veljajo za ene izmed glavnih favoritov, se bodo v četrtek za prvo mesto v skupini A pomerili s Francozi, ki so v torek ugnali Japonce z 2:1.

Đoković bi raje igral pred glasnimi navijači v Srbiji

32-letni Đoković je bil precej mešanih občutkov o prenovljenem formatu Davisovega pokala: "Prepričan sem, da se organizatorji trudijo, da bi ta teden izpeljali dobro tekmovanje. Vem, da so pod velikim pritiskom, saj ima Davisov pokal res dolgoletno tradicijo."

"Velika težava je koledar, saj je med Davisovim pokalom in pokalom ATP le šest tednov razlike. Ogromno je različnih interesov. Tu je še Laverjev pokal, ki je postal prava uspešnica. Zelo težko je narediti korenite spremembe v našem športu. Mislim, da je šest tednov med dvema ekipnima tekmovanjema premalo. Zelo rad igram v Srbiji in pogrešam tradicionalni Davisov pokal," je še dodal drugi igralec sveta.

Jamie Murray in Neal Skupski sta zagotovila Britancem zmago. Foto: Reuters

Gladka zmaga Nemcev

Nemčija je v skupini C premagala Argentino s 3:0 in naredila velik korak proti četrtfinalu. Philipp Kohlschreiber je bil boljši od Guida Pelle z 1:6, 6:3 in 6:4, Jan-Lennard Struff pa je ugnal Diega Schwartzmana s 6:3 in 7:6. V igri dvojic sta bila zmagovalca Roland Garrosa Kevin Krawietz in Andreas Mies po treh podaljšanih igrah boljša od argentinske naveze Maximo Gonzalez-Leonardo Mayer. Tajbrejk odločilnega niza sta dobila z 20:18, potem ko sta rešila šest zaključnih žog Argentincev.

Britanci do zmage po igri dvojic

Izjemno napet je bil obračun med Veliko Britanijo in Nizozemsko. Na prvem posamičnem dvoboju skupine F je Andy Murray po hudem boju premagal Tallona Griekspoorja s 6:7, 6:4 in 7:6, izid v zmagah pa je izenačil Robin Haase po zmagoslavju nad Danom Evansom s 3:6, 7:6 in 6:4. V odločilnem dvoboju za zmago z 2:1 je bila britanska naveza Jamie Murray-Neal Skupski boljša od nizozemske kombinacije Wesley Koolhof-Jean-Julien Rojer s 6:4 in 7:6 (6).

V prvem delu letošnjega zaključnega turnirja Davisovega pokala v španski prestolnici je 18 ekip razvrščenih v šest skupin. Zmagovalci skupin in dve najboljši drugouvrščeni ekipi se prebijeta med osmerico. Od četrtfinala naprej bo tekmovanje potekalo na izpadanje, finale pa bo na sporedu v nedeljo. Predtem je Davisov pokal potekal skozi vse leto na izpadanje.

Murray: Mislim, da si nisem zaslužil zmage

Skupina A:

SRBIJA - JAPONSKA 3:0

Krajinović - Sugita 6:2, 6:4

Đoković - Nišioka 6:1, 6:2

Tipsarević-Troicki - McLachlan-Učijama 7:6, 7:6

Četrtek:

FRANCIJA - SRBIJA

FRANCIJA - JAPONSKA 2:1

Vrstni red: Francija in Srbija 1, Japonska 0 točk.

Skupina B:

HRVAŠKA - ŠPANIJA 0:2

Mektić - Bautista Agut 1:6, 3:6

Gojo - Nadal 4:6, 3:6

Dodig-Pavić - Granollers-Lopez odpovedano

ŠPANIJA - RUSIJA 2:1

HRVAŠKA - RUSIJA 0:3

Vrstni red: Rusija in Španija 1, Hrvaška 0 točk.

Skupina C:

ARGENTINA - NEMČIJA 0:3

Pella - Kohlschreiber 6:1, 3:6, 4:6

Schwartzman - Struff 3:6, 6:7

Gonzalez-L. Mayer - Krawietz-Mies 7:6, 6:7, 6:7

Četrtek:

NEMČIJA - ČILE

ARGENTINA - ČILE 3:0

Vrstni red: Argentina in Nemčija 1, Čile 0 točk.

Skupina D:

BELGIJA - AVSTRALIJA 1:2

Darcis - Kyrgios 2:6, 6:7

Goffin - De Minaur 0:6, 6:7

Gille/Vliegen - Peers/Thompson 0:1, b.b.

AVSTRALIJA - KOLUMBIJA 3:0

BELGIJA - KOLUMBIJA 2:1

Vrstni red: Avstralija in Belgija 1, Kolumbija 0.

Skupina E:

VELIKA BRITANIJA - NIZOZEMSKA 2:1

A. Murray - Griekspoor 6:7, 6:4, 7:6

Evans - Haase 6:3, 6:7, 4:6

J. Murray-Skupski - Koolhof-Rojer 6:4, 7:6

Četrtek:

VELIKA BRITANIJA - KAZAHSTAN

KAZAHSTAN - NIZOZEMSKA 2:1

Vrstni red: Kazahstan 1, V. Britanija, Nizozemska 0

Skupina F:

ZDA - ITALIJA 1:1

Opelka - Fognini 4:6, 7:6, 3:6

Fritz - Berrettini 5:7, 7:6, 6:2

Querrey/Sock - Bolelli/Seppi

ITALIJA - KANADA 1:2

ZDA - KANADA 1:2

Vrstni red: Kanada 2, ZDA, Italija 0 točk.