Polona Hercog je dobila dva dvoboja v kvalifikacijah in v torek še dva obračuna v glavnem delu žreba v Eastbournu. Zdaj čaka na petkov žreb Wimbledona. Foto: Reuters

Mariborčanka je začela zelo slabo, izgubila uvodne štiri igre, v prvem nizu nikakor ni našla pravega ritma. Popolnoma prerojena je bila v drugem nizu, ko je v deveti igri brez izgubljene točke prišla do ključnega brejka. Halepova se je zbrala v odločilnem nizu, ko je povedla s 4:0. Hercogovi je uspelo znižati na 2:4, rešila je tudi tri zaključne žoge, četrto pa je nekdanja prva igralka sveta izkoristila.

Simona Halep je pred petimi leti igrala v polfinalu Wimbledona. Foto: Reuters

"To je bil zelo zahteven obračun, saj je Hecorgova v odlični formi. Zelo hitro sem se prilagodila travnati podlagi. Zelo dobro, da igram tudi dvojice, saj je to prava priprava za Wimbledon," je pojasnila Halepova, ki je lani osvojila Roland Garros.

Obračun je trajal uro in 48 minut. Mariborčanka je dosegla en as in naredila štiri dvojne napake. Pokopalo jo je preveč neizsiljenih napak, naredila jih je kar 40, Romunka pa 21. Razmerje v osvojenih točkah je bilo 87:71.

Kerberjeva v pravi formi

Angelique Kerber, ki bo prihodnji teden začela braniti naslov v Wimbledonu, je ujela pravo formo. Nemka je s 7:6 in 6:0 odpravila Švedinjo Rebecco Peterson. V četrtfinalu se bo srečala s Halepovo.

EASTBOURNE, osmina finala, tabela

(998.712 am. dolarjev, trava)

JABEUR (TUN) - KONTA (VB/14)

6:3, 6:2

CORNET (FRA) - DŽANG (KIT)

6:2, 6:2

KERBER (NEM/4) - PETERSON (ŠVE)

7:6, 6:0

HALEP (ROM/6) - HERCOG (SLO)

6:1, 4:6, 6:3

SABALENKA (BLR/8) - WOZNIACKI (DAN/11)

BERTENS (NIZ/3) - FRIEDSAM (NEM)

ALEKSANDROVA (RUS) - OSTAPENKO (LAT)

6:3, 2:1, b.b.

PLIŠKOVA (ČEŠ/2) - MERTENS (BEL)

6:1, 6:2