Kaja Juvan je izpadla v osmini finala turnirja v Bukarešti. Foto: EPA

Romunka je po uri in 32 minutah slavila s 6:4 in 6:3. 18-letna Ljubljančanka je 111. igralka sveta, kar je tudi njena najvišja uvrstitev do zdaj, deset let starejša Begujeva pa je le mesto za njo, pred dvema letoma pa je bila Romunka že na 22. mestu.

V prvem medsebojnem obračunu z Begujevo, ki je do zdaj osvojila štiri turnirje za WTA, je Juvanova, ta je še brez turnirske zmage WTA, po nekaj izenačenjih dobila prvo igro na svoj servis. Tekmica je brez izgubljene točke nato izenačila, po izenačenem tretjem nizu pa prevzela vodstvo.

Juvanova je na servis tekmice odgovorila z vodstvom s 40:0 in takoj nato po odvzemu servisa izenačila, a je po novi izenačeni svoji servisni igri zastajala z 2:3.

Po šesti igri je bilo 3:3, Juvanova jo je dobila z eno izgubljeno točko in nato na svoj servis tudi povedla s 40:15, z drugo zaključno žogico pa osvojila svojo drugo servisno igro v dvoboju. Begujeva je nato dobila tri igre po vrsti in s tem uvodni niz.

Drugi niz je prav tako odprla Juvanova z začetnim udarcem, a je pred tem zaprosila za zdravniško pomoč, po njej pa dobila dve igri zapored. Tretjo na svoj servis je izgubila, Begujeva pa je na svoj servis brez izgubljene točke izenačila (2:2).

Po dolgi peti igri je Juvanovi uspelo povesti, a je nato izgubila tri igre zapored. V naslednji, deseti igri je imela servis, rešila eno zaključno žogico za zmago Romunke, ta pa je z drugo dobila dvoboj.

Juvanova je v uvodnem krogu izločila Bolgarko Isabello Šinikovo s 5:7, 6:1 in 6:1.

BUKAREŠTA, osmina finala, tabela

(250.000 am. dolarjev, pesek)

SEVASTOVA (LAT/1) - TIG (ROM)

KR.PLIŠKOVA (ČEŠ/8) - BONAVENTURE (BEL)

BEGU (ROM) - JUVAN (SLO)

6:4, 6:3

SIEGEMUND (NEM/6) - ARRUABARRENA (ŠPA)

BOLSOVA (ŠPA/7) - KREJČIKOVA (ČEŠ)

KUDERMETOVA (RUS/3) - LEPCHENKO (ZDA)/

DI GIUSEPPE (ITA)

CRISTIAN (ROM) - RIBAKINA (KAZ)

KUŽMOVA (SLK/2) - FOURLIS (AVS)