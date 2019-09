Grigor Dimitrov se je veselil ene izmed najprestižneših zmag v karieri. Izjemno slaba sezona se je že spremenila na precej boljšo, povsem mogoč pa je celo prvi finale na turnirjih za grand slam. Foto: Reuters

38-letni Švicar, ki je ekspresno odpravil Dana Evansa in Davida Goffina v prejšnjih dveh krogih, je pravi tenis prikazal le v uvodnem nizu. V nadaljevanju se je zelo slabo gibal, naredil je kar 60 neizsiljenih napak. Izgubil je večino daljših izmenjav z osnovne črte, zato je veliko prihajal k mreži tudi iz neizdelanih položajev in bilo kaznovan.



Po izgubljenem četrtem nizu je poklical fizioterapevta zaradi bolečin v hrbtu. Za nekaj minut je zapustil stadionu Arthurja Asha. Ko se je vrnil, je takoj izgubil ubodne štiri igre odločilnega niza in s tem tudi dvoboj po treh urah in 12 minutah.



28-letni Bolgar, ki je pred dvema letoma osvojil zaključni mastars v Londonu in se prebil na tretje mesto na lestvici ATP, je padel najnižje po januarju 2012. Trenerja Andre Agassi in Radek Štepanek sta se odločila, ne bosta z njim v New Yorku, saj Agaasija prepoznajo na vsakem koraku, Dimitrov pa se mora osredotočiti na izboljšanje forme. Uspelo mu je zelo dobro, saj se lahko v petek prebije v prvi finale turnirja za grand slam.



"V prvem nizu sem bil nervozen. Odlično sem se gibal in iz niza v niz sem igral vse bolje. Po maratonski igri v četrtem nizu je Roger začel igrati precej počasneje. Vsak dan se slišim z Agassijem in Štepanekom. Mislim, da smo se pravilno odločili, ker na tem turnirju sodelujemo na daljavo," je pojasnil Dimitrov, ki se bo v petek srečal z Daniilom Medvedjevom.



Daniil Medvedjev se je prvič uvrstil v polfinale turnirja za grand slam. Foto: Reuters

Poškodba ni zaustavila Medvedjeva

Medvedjev je kljub poškodbi stegenske mišice stisnil zobe in premagal Stana Wawrinko s 7:6, 6:3, 3:6 in 6:1.

"Stan the Man", ki je v nedeljo izločil branilca naslova Novaka Đokovića z izjemno predstavo, je bil tokrat razglašen. V ponedeljek je zbolel in odpovedal je trening, kar se je zelo poznalo. V ključnih trenutkih je naredil preveč napak. Le v tretjem nizu je spomnil na leto 2016, ko je osvojil turnir na igriščih Flushing Meadowsa. Poškodba Medvedjeva ga je zmedla in nikakor ni našel pravega ritma.

Švicar zapravil zaključno žogo v podaljšani igri

Wawrinka je že v uvodni igri izgubil servis, nato pa je Medvedjev pri vodstvu s 4:3 potreboval pomoč fizioterapevta, ki mu je povil stegensko mišico. Rus je vse stavil na močan servis, a v deseti igri ga je izgubil in Švicar je izenačil na 5:5.

V podaljšani igri je Medvedjev povedel s 3:0, a je Wawrinka prišel do preobrata in pri vodstvu s 6:5 je imel zaključno žogo za uvodni niz. Forhend je poslal v stranski avt in nato izgubil podaljšano igro s 6:8.

Wawrinka je bil brez prave energije. Foto: Reuters

Ko je Medvedjevu stekel servis, je bil neustavljiv

Rus, ki je vzel protibolečinske tablete, se je nato razigral. Z brejkom v četrti igri drugega niza je povedel z 2:0. Ne le prvi, tudi drugi servis Medvedjeva je deloval brezhibno. V prvem nizu je naredil devet dvojni napak, v drugem pa nobene.



V izgubljenem položaju se je Wawrinka malce sprostil in v drugi igri tretjega niza unovčil dve zaporedni dvojni napaki Rusa. V maratonski deveti igri, ki je trajala 12 minut, je Švicar rešil štiri priložnosti za brejk in znižal na 1:2 v nizih.

V četrtem nizu je Wawrinka izgubil začetni udarec v drugi in šesti igri, naredil je preveč napak. Obračun je zaključil z dvema asoma in izjemnim lobom po dveh urah in 34 minutah.

Gledalci pričakovano močno na strani Wawrinke

23-letni Medvedjev se je zameril gledalcem z neprimernim obnašanjem v obračunu 3. kroga proti Felicianu Lopezu v petek. V nedeljo so ga nagradili z glasnimi žvižgi že ob prihodu na stadion in bili močno na strani Dominika Köpferja. Vsako njegovo dobro potezo so nagradili. Rus je po zmagi izzval gledalce z gestami, da naj še glasneje žvižgajo. Tudi tokrat je bila velika večina gledalcev močno na strani Wawrinke.



V prvem nizu že pomislil na predajo

"To je bil res nenavaden obračun. Imel sem velike bolečine v stegenski mišici. Sredi prvega niza sem pomislil, da moram predati dvoboj. Videl sem, da ima Stan težave, saj je res neugodno igrati proti poškodovanemu igralcu. Skušal je le držati žogo v igri in to sem unovčil z nekaj "winnerji". Pred dvobojem sem se počutil dobro, a sem že v uvodni igri začutil bolečine. Protibolečinske tabele sem vzel dovolj hitro in hitro so učinkovale," je bil navdušen Medvedjev, ki dobil 21 izmed zadnjih 23 dvobojev. V Washingtonu in Montrealu je izgubil v finalu, dobil pa je masters v Cincinnatiju.

Tokrat se je celo opravičil navijačem

"Vzdušje v New Yorku je res naelektreno. Nisem se ravno najlepše obnašal, a vseeno me imajo nekateri navijači radi, drugi pač ne. Skušam pač biti jaz. Opravičujem se navijačem," je presenetil Medvedjev, ki tokrat ni izzival gledalce v zmagovalnem govoru.



Elina Svitolina bo v sredo stiskala pesti na tribuni, ko bo njen izbranec Gsel Monfilsa lovil polfinale. Foto: Reuters

Svitolina izločila Konto

Peta nosilka Elina Svitolina je v uvodnem obračunu devetega dne na stadionu Arthurja Asha ugnala Johanno Konto s 6:4 in 6:4. V polfinalu se bo pomerila z zmagovalko obračuna s Sereno Williams. Američanka je odpravila Kitajko Čjang Vang s 6:1 in 6:0 po 44 minutah. Razmerje v osvojenih točkah je bilo kar 50:15! V drugem nizu je Vangova osvojila le štiri točke.



Svitolina je izenačila svoj najboljši izid na turnirjih za grand slam. V polfinalu je igrala tudi v Wimbledonu, kjer je izgubila proti kasnejši zmagovalki Simoni Halep.

Ukrajinka preživlja sanjska tedna v New Yorku. Tudi njen izbranec Gael Monfils ima lepe možnosti za preboj v polfinale. V sredo bo favorit proti Italijanu Matteu Berrettiniju.



