Nepozaben prizor iz finala Odprtega prvenstva ZDA leta 2009. Kim Clijsters je premagala Caroline Wozniacki s 7:5 in 6:3, nato pa se je pokal predala hčerki Jadi, ki je zdaj stara enajst let. Foto: EPA

"V teh sedmih letih sem se povsem posvetila materinstvu. To imam imam rada, resnično. Toda rada sem tudi poklicna teniška igralka. Pošteno povedalo, pogrešala sem ta znani občutek," je zapisala Clijstersova.

Hi guys, I’m excited to finally be able to share this news with you… #wta #2020 pic.twitter.com/tm7jYMEwrH — Kim Clijsters (@Clijsterskim) 12. september 2019

Tri nepozabne zmage v New Yorku

V karieri je že imela en daljši tekmovalni premor, 26 mesecev med letoma 2007 in 2009. Osvojila je 41 turnirjev WTA posamezno in 11 med dvojicami, od tega na grand slamih posamično trikrat na Odprtem prvenstvu ZDA v New Yorku (2005, 2009 in 2010) in v Melbournu leta 2011, dvakrat pa je bila najboljša še v dvojicah. Tri izmed štirih grand slamov je osvojila, ko je že bila prvič mati.

V teniški hram slavnih so jo vključili leta 2017. Najboljša teniška igralka sveta je bila prvič 11. avgusta 2003. Po poroki z Brianom Lynchom je štiri leta zatem rodila hčerko Jado in prvič naredila premor ter vse vrnila 26 mesecev kasneje. Zadnji obračun je odigrala leta 2012, ko je izpadla v drugem krogu US Opna. Leto dni pozneje je rodila sina Jacka, leta 2016 pa sina Blakeja.

Rada bi znova igrala na najvišjem nivoju

"Ničesar mi ni treba dokazovati. To je zame predvsem izziv. Imam prijatelje, ki želijo teči na maratonu v New Yorku pred dopolnjenim 50 letom. Zelo rada še igram tenis. Na grand slamih komaj čakam, da zaigram na turnirju legend. Ko me nekdo vpraša, če bi z njim trenirala, sem takoj navdušena. Seveda je veliko vprašanje, če se lahko približam ravni, na kateri sem bila pred upokojitvijo. Rada bi igrala na najvišjem nivoju. To bo moj maraton," je pojasnila Clijstersova.

Prejšnji teden je na stadionu Arthurja Asha dobila posebno priznanje. Foto: EPA

"Vse od rojstva zadnjega sina sem delala na izboljšanju fizične pripravljenosti. V zadnjih mesecih sem trdo trenirala. presenečena sem nad napredkom," je še dodala nekdanja številka ena, ki ima tudi svojo teniško akademijo.

Želi se vrniti na turnejo WTA že januarja, a ne bo hitela, če ne bo pripravljena: "Že zdaj me zanima, kje lahko dobil povabilo organizatorja. Če decembra ne bom pripravljena za vrnitev na igrišča,. jo bom odložila. Imam še tri mesece in pol časa. Vsekakor moram še precej napredovati v igri. Nikoli ne moreš napovedovati prihodnosti. Morda bom čez nekaj mesecev obžalovala mojo odločitev."