Daniil Medvedjev je dobil četrti turnir v letošnji sezoni. Foto: Reuters

Dvoboj je trajal uro in 14 minut, Medvedjev, tretji nosilec, pa je prvič v medsebojnih dvobojih premagal Zvereva, ki je dobil preostale štiri njune obračune. V prvem nizu sta bila izenačena, Rus pa je niz osvojil po slabem serviranju Nemca v zadnji igri. V prvi igri drugega niza je imel potem Zverev priložnost za odvzem servisa nasprotnika, ki pa je ni izkoristil, potem pa mu Medvedjev ni več pustil možnosti za zmago.

To je bil šesti zaporedni finale in tretji finale na turnirjih serije ATP masters 1000 za 23-letnega Moskovčana, ki je avgusta dobil masters v Cincinnatiju. Rus je zaigral tudi v finalu Odprtega prvenstva ZDA, kjer je moral po petih nizih premoč priznati Špancu Rafaelu Nadalu. Zdaj pa je na Kitajskem osvojil sedmi turnir ATP v karieri, četrtega letos.

Medvedjev ima za sabo odlično sezono in vodi v kar nekaj statistikah, ima največ posamičnih zmag (59), največ zmag na trdi podlagi (45), največ zmag na turnirjih masters 1000 (22) in največ nastopov v finalu turnirjev (9). Zverev, ki je imel v letošnji sezoni precej težav, je zaigral v prvem finalu turnirja masters 1000 v tej sezoni, sicer pa v šestem v karieri. Tako ostaja pri 11 osvojenih turnirjih ATP in bo moral še malo počakati na uvrstitev na zaključni turnir najboljše osmerice v Londonu, kjer je 22-letnik lani zmagal.

ŠANGHAJ

(7.473.620 am. dolarjev, trda podlaga)

Finale:

MEDVEDJEV (RUS/3) - ZVEREV (NEM/5)

6:4, 6:1