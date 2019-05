Blaž Rola se je po skorajda štirih letih znova prebil na osrednji turnir za grand slam. Predtem je v letih 2014 in 2015 kar petkrat zaigral na največjih štirih turnirjih sezone. Foto: www.alesfevzer.com

18-letna Kaja Juvan v zadnjem krogu kvalifikacij za Roland Garros servirala za zmago pri 5:4 v odločilnem nizu in ostala praznih rok. 6:4, 1:6, 7:6 (1) za Hrvatico/Američanko Bernado Pero. — Robert Kaurin (@Kauro1) 24. maj 2019

Kaja Juvan se je v 3. krogu kvalifikacij pomerila z Bernardo Pero, ki je na WTA-lestvici na 83. mestu, medtem ko je Slovenka na 132. mestu. Hrvaška Američanka je bila 1. nosilka ženskih kvalifikacij in je tesno dobila uvodni niz. Sledila je serija Juvanove, ki je s 6:1 prišla do izenačenja. Odločal je tretji niz, v katerem je imela mlada Slovenka pri 5:4 servis za zmago, a se ji ni izšlo. V podaljšani igri je 18-letna Juvanova še izenačila na 1:1, a nato je bilo konec odpora in v osrednji turnir Pariza se je uvrstila Pera.

28-letni Ptujčan je v tretjem krogu kvalifikacij po uri in 16 minutah premagal Kolumbijca Daniela Galana s 6:3 in 6:2 ter se prebil v 1. krog pariškega turnirja za grand slam.

Rola je v 1. krogu kvalifikacij premagal 11. nosilca kvalifikacij Avstrijca Dennisa Novaka s 6:2 in 6:3, v 2. krogu pa Ekvadorca Roberta Quiroza s 6:2 in 6:3.

Po štirih letih znova med najboljšimi na svetu

Drugi najboljši Slovenec na ATP-lestvici (188.) se je šestič v karieri prebil na enega od turnirjev za grand slam. Najboljša izida je Rola dosegel v letu 2014, ko se je v Melbournu in Wimbledonu prebil v drugi krog. Tistega leta je v New Yorku nastopil v prvem krogu, prav tako leto dni pozneje na odprtem prvenstvu Avstralije in v Wimbledonu.

Zidanškova se bo v prvem krogu pomerila z Belgijko Elise Mertens, Jakupovićevo čaka obračun z eno od kvalifikantk, Hercogovo pa dvoboj z Belorusinjo Aleksandro Sasnovič. Hrvat Borna Ćorić je tekmec Bedeneta v uvodnem krogu, nasprotnik Role, ki se je na glavni turnir prebil prek kvalifikacij, pa še ni znan.

Kyrgios odpovedal nastop

Nick Kyrgios je odpovedal nastop na Roland Garrosu. Avstralec naj bi zbolel. Kyrgios se je sicer nedavno pritoževal nad peskom na drugem grand slamu sezone. Njegov tekmec v prvem krogu Britanec Cameron Norrie se bo pomeril z enim od kvalifikantov.

Roland Garros, kvalifikacije, 3. krog (M):

ROLA (SLO) - GALAN (KOL)

6:3, 6:2

3. krog (Ž):

PERA (ZDA/1) - JUVAN (SLO/21)

6:4. 1:6, 7:6 (1)