Novak Đoković je v četrtem posamičnem dvoboju na ATP-pokalu oddal prvi niz. Foto: Reuters

Prvo točko za Srbe je priboril Dušan Lajović, ki je gladko s 6:4, 6:2 odpravil Felixa Augerja Aliassima. Đoković, ki je v predtekmovanju dobil vse tri posamične dvoboje, je moral proti Shapovalovu garati za drugo srbsko točko. Na koncu je slavil s 4:6, 6:1, 7:6 (4).

Shapovalov, ki je v predtekmovanju premagal tako Stefanosa Cicipasa kot Alexandra Zvereva, je dobil prvi niz, potem ko mu je uspel odvzem servisa v predzadnji igri. V drugem je Đoković izkoristil vse tri brejk priložnosti in ga dobil po 39 minutah.

V odločilnem nizu je Đoković odvzel servis 20-letniku za vodstvo 5:4 in serviral za zmago. Povedel je s 30:0, potem pa so igro ustavili, ker je enemu izmed gledalcev postalo slabo. Po premoru je Shapovalov dobil naslednje štiri točke in izenačil na 5:5. V podaljšani igri je Kanadčan rešil štiri zaključne žoge, prišel s 6:1 na 6:4, ko je Srb po dveh urah in 41 minutah vendarle pripeljal dvoboj do konca.

"To je bil najtesnejši dvoboj, ki sem ga igral proti Denisu. Bil je tako blizu, da bi se dvoboj razpletel popolnoma drugače. Res je igral izjemno," je povedal Đoković.

V revijalnem dvoboju dvojic sta Viktor Troicki in Nikola Čačić s 6:3, 6:2 premagala Petra Polanskega in Adila Shamasdina.

Srbija se bo v soboto v prvem polfinalu pomerila z Rusijo.

Goffin v dveh nizih boljši od Nadala

Prav zdaj o zadnjem polfinalistu odločata Španija in Belgija. V prvem dvoboju je Roberto Bautista Agut s 6:1, 6:4 premagal Kimmerja Coppejansa. Izenačil je David Goffin, ki je bil s 6:4, 7:6 (3) boljši od Rafaela Nadala. To je prvi poraz prvega igralca sveta na ATP-pokalu.

Nadal je v prvem nizu dvakrat izgubil svoj servis. Tretjič se mu je to zgodilo v uvodni igri drugega niza. Belgijec je držal vodstvo do 4:3, ko je Špancu le uspel brejk. Kazalo je, da je moment prešel na Nadalovo stran, a je Goffin odlično odigral podaljšano igro. Povedel je s 3:1 in 6:2 ter izkoristil drugo zaključno žogo. Dvoboj je trajal dve uri in 24 minut.

O napredovanju bo odločal dvoboj dvojic.

Zmagovalec se bo v drugem polfinalu pomeril z Avstralijo.