Thiem je prvi niz dobil suvereno s 6:2, v drugem pa je bil boljši Đoković s 6:3. Tretji niz je bil v petek pri izidu 3:1 za Avstrijca prekinjen, potem ko so se padavine okrepile.



Novak Đoković je v deveti igri petega niza Dominicu Thiemu ubranil dve zaključni žogi. Foto: Reuters

Tudi sicer so bile razmere za tenis v petek daleč od idealnih. Veter je Đokovića v petek popolnoma vrgel s tira, v neugodnem vremenu se ni znašel, svoj začetni udarec je izgubil že v tretji, nato pa še sedmi igri. Srb je po drugem breaku poklical supervizorja in zahteval prekinitev, a je ni dobil. Thiem je nato s servisom samo potrdil uvodni niz, v katerem je osvojil bistveno več točk (25:10). Đoković je v drugem nizu začel igrati bolje, saj se je prilagodil na neugodne razmere. Pri izidu 3:2 je začelo še deževati, a kratka ploha je dvoboj prekinila za vsega deset minut. Đoković je stopnjeval igro, v osmi igri mu je uspel sploh prvi brejk v dvoboju, niz je dobil s 6:3.

Thiem spet povedel



Avstrijec Dominic Thiem je v odločilnem petem nizu vodil s 4:1. Foto: EPA

Petek nam je nato postregel še s štirimi igrami, pred prekinitvijo je Thiem vodil s 3:1. Dvoboj se je nadaljeval v soboto opoldne, Đoković je zaigral precej bolje, v 7. igri je nasprotniku odvzel začetni udarec, sledil je mrtvi tek do 12. igre, ko si je Avstrijec, ki je odbil vse napade Beograjčana, priigral štiri priložnosti za zmago v nizu, z odličnim returnom je izkoristil zadnjo. Đoković, ki je po koncu niza prejel opozorilo zaradi nešportnega vedenja, je v tretjem nizu prevečkrat nespametno napadel in posledično plačal visoko ceno.

Thiem blizu, a tako daleč



V petek je dvoboj med Thiemom in Đokovićem prekinil dež, tudi v soboto so morali obračun prekiniti v petem nizu. Foto: Reuters

Četrti niz je postregel s kopico srečnih udarcev, petimi izgubljenimi servisi in dvema serijama - najprej serija osmih zaporednih izgubljenih točk Thiema, nato s tremi zaporednimi dobljenimi igrami Avstrijca. Ta je bil na dobri poti, da si zagotovi finale, vodil je s 5:4 in serviral za zmago, a se je Đoković ubranil, nato pa s tremi zaporednimi dobljenimi igrami izid v nizih izenačil s 7:5.

Dež prekinil dvoboj pri 4:1 za Thiema

Odločilni peti niz se je prelomil v 4. igri, v kateri si je Thiem po nevsiljenih napakah Srba priigral tri priložnosti za break, izkoristil je drugo, v naslednji igri je break tudi potrdil in povedel s 4:1. V 6. igri je Thiem igral odlično, odbil je vse napade Đokovića, tudi s pomočjo vetra si je z lobom priigral priložnost za brejk, a jo zapravil. Takoj zatem se je nad Parizom utrgal oblak, dvoboj je bil prekinjen.

Đoković Thiemu ubranil dve zaključni žogi

Po približno enourni prekinitvi se je dvoboj nadaljeval. Thiem je takoj prišel do priložnosti za brejk, a se je Đoković izvlekel in znižal na 2:4, v naslednji igri pa odvzel servis nasprotniku za 4:3. Ko je že kazalo, da se je "Nole" vrnil v igro, je v osmi igri pri vodstvu 30:15, najprej naredil dvojno napako, nato pa sta še dva njegova forhenda končala v mreži za nov brejk Thiema in vodstvo s 5:3. Vidno nervozni Avstrijec je nato v deveti igri zapravil dve zaključni žogi za zmago in s štirimi zaporednimi napakami spet izgubil svoj servis za 5:4. Đoković je na svoj servis izenačil na 5:5. Thiem je v 12. igri prišel še do tretje zaključne žoge, ki jo je izkoristil

Roland garros (M), polfinale:

THIEM (AVT/4) - ĐOKOVIĆ (SRB/1)

6:2, 3:6, 7:5, 5:7, 7:5



NADAL (ŠPA/2) - FEDERER (ŠVI/3)

6:3, 6:4, 6:2