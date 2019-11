Rafael Nadal bo ohranil številko ena na lestvici ATP, če se bo prebil do finala z dvema zmagama v skupinskem delu. V nasprotnem primeru mora Đoković za teniški tron osvojiti turnir. Foto: Reuters

Španec je v odločilnem nizu zaostajal 1:5, 30:40, a je ubranil zaključno žogo Rusa in osvojil naslednjih pet iger za vodstvo 6:5. Medvedjevu je le uspelo dvoboj odpeljati v podaljšano igro, v kateri je vodil s 4:3, nato pa izgubil zadnje štiri točke. Dvoboj je trajal dve uri in 49 minut.

V prvem nizu sta oba igralca suvereno držala svoj servis vse do podaljšane igre, ki jo je s 7:3 dobil Medvedjev. Prvi odvzem servisa je uspel Nadalu v uvodni igri drugega niza. Španec, ki je igral precej bolje kot v uvodnem dvoboju proti Alexandru Zverevu, je držal brejk prednosti vse do konca niza, ko je Rus še drugič izgubil svoj začetni udarec.

Tretji niz je bil sprva popolnoma v domeni Rusa. Ko je kazalo, da je že prišel do končnega cilja, je Rafa spustil roko in začel dobivati točko za točko. Medvedjev je bil vse bolj živčen, kar se je odražalo tudi v gestikuliranju z občinstvom, ki je bilo v veliki večini na strani Nadala. Prvi igralec sveta je imel pri vodstvu 6:5 še 0:30 na servis nasprotnika, vendar se je Medvedjev izvlekel. V podaljšani igri je spet naredil preveč napak in Nadal se je lahko veselil velike zmage, že tretje na prav toliko medsebojnih dvobojih. Nazadnje sta se igralca pomerila v finalu OP ZDA v New Yorku, kjer je Nadal slavil v petih nizih.

Zvečer se bosta ob 21.10 pomerila Stefanos Cicipas in Alexander Zverev. Zadnje tri od štirih medsebojnih dvobojev je dobil Grk. Če bo slavil Zverev, bo zmagovalec skupine. V tem primeru bo o drugem polfinalistu odločal petkov dvoboj Cicipas – Nadal. Medvedjevu lahko upe za polfinale podaljša le zmaga Cicipasa nad Zverevom v treh nizih.

2. krog:

NADAL (ŠPA/1) – MEDVEDJEV (RUS/4)

6:7 (3), 6:3, 7:6 (4)

Ob 21.10:

CICIPAS (GRČ/6) – A. ZVEREV (NEM/7)