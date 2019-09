Marcel Hirscher je pustil neizbrisen pečat v belem cirkusu. Zaradi novinarske konference je avstrijska javna radiotelevizija posegla v že predvideni spored. Neposredni prenos novinarske konference športnika je imel prednost pred sprva za isto uro napovedanim soočenjem politikov pred predčasnimi parlamentarnimi volitvami. V Avstrijo so svoje ekipe poslale tudi največje svetovne televizijske in medijske hiše z ameriško CNN na čelu. Foto: EPA

Vedno želel končati na vrhu in uspelo mu je

"Zadnja dva tedna sta bila zelo pestra. Kar nekaj razlogov je za mojo odločitev. Nisem se več pripravljaen vsemu odrekati. Vse sem vložil v uspešno kariero. Vedno sem želel končati na vrhu in uspelo mi je. Ne le, da sem izpoilnil vse sanje. Realnost je presegla vse, kar sem sanjal. V lanski zimi sem osvojil veliki kristalni globus in postal sem svetovni prvak. Drugo ali tretje mesto v novi sezoni bi pač pomenilo, da sem postal poraženec. Tega nisem hotel doživeti," je poudaril šampion, ki je od drugega leta naprej povezan s smučanjem. Priznal je, da se je okoli 10.000-krat premislil o nadaljevanju kariere, zdaj pa bo svoje bogato znanje delil z mladimi avstrijsimi smučarji.

Brez večje poškodbe v izjemni karieri

"Poletje je postalo prekratko za popolno regeneracijo. Nisem več star 18 let. Nisem imel nobene večje poškodbe, kar je res velika sreča. Zdaj bom lahko počel vse stvari normalno. Vozil bom motor, hodil v hribe. Zdaj bom živel mirneje, zajtrk bom pojedel počasi, ne bom imel sto misli za tisti dan v glavi," je dodal Hirscher, ki je v svetovnem pokalu prvič nastopil 17. marca 2007 v Lenzerheideju, kjer je v veleslalomu zasedel 24. mesto.

Vse bi še enkrat ponovil, le zabaval bi se več

"Na svetovnem prvenstvu v Areju sem postal prvak v slalomu, ko sem vozil z vročino. Takrat sem šel do skrajnih meja. Takrat sem se zavedal, da je to verjetno moja zadnja velike tekma. Nikoli nisem sanjal, da bom toliko osvojil. Vse bi še enkrat ponovil, seveda pa bi se rad več zabaval," je razlagal Hirscher, ki je poudaril, da se je celotna družina odrekala številnim stvarem za njegovo uspešno kariero.

Največja zmaga v Schladmingu leta 2013

Izmed številnih zmag vedno ena izstopa: "Najbolj čustven trenutek kariere je bil, ko sem v Schladmingu postal svetovni prvak v slalomu. Nepozabno, še zdaj mi gredo kocine pokonci. Moja največja sreča je bila, da sem bil najbolj miren prav pred tekmami."

Perfekcionist ničesar ni prepuščal naključju: "Mislim, da smo s testiranjem materiala šli korak naprej. Bil sem fanatik, vedno sem mislil, da lahko prav z materialom pridobim še kakšno desetinko."

Foto: EPA Foto: EPA Foto: EPA Foto: Reuters

Osem zaporednih kristalnih globusov bo težko preseči

30-letni Avstrijec je osvojil osem zaporednih velikih kristalnih globusov za skupno zmago v svetovnem pokalu, kar je rekord. Hirscher je kar za dva velika globusa prehitel slovito rojakinjo Annemarie Moser-Pröll, ki je nazadnje v svetovnem pokalu blestela leta 1979. Kar za tri velike kristale pa je prehitel prejšnjega rekorderja med moškimi Marca Girardellija, ki je smučal za Luksemburg.

V vitrini ima tudi ducat malih kristalnih globusov, šest za slalomski in šest za veleslalomski seštevek zadnjih sezon. Slalomskih in veleslalomskih globusov, po osem v vsaki od tehničnih disciplin, ima več le legendarni Šved Ingemar Stenmark.

Marcel Hirscher je bil v zadnjih osmih letih razred zase na belih strminah. Foto: Reuters

Več zmag imata le Stenmark in Vonnova

Hirscher, ki živi na smučišču, doma je na Annabergu na Solnograškem, je zbral 67 zmag v svetovnem pokalu, več sta jih le Stenmark (86) in od letos smučarska upokojenka Američanka Lindsey Vonn (82).

V Pjongčangu do dveh zlatih olimpijskih medalj

Dolgo časa je neuspešno lovil zlato medaljo na olimpijskih igrah. V Sočiju leta 2014 je osvojil srebro v slalomu, sanje pa je izpolnil februarja lani v Pjongčangu, ko je zmagal v kombinaciji in veleslalomu. Svetovni prvak je postal kar sedemkrat.

Šest zmag v Kranjski Gori

Hirscher je tudi eden najuspešnejših smučarjev pokala Vitranc. Na tekmah svetovnega pokala v Kranjski Gori je zbral kar šest zmag. Dobil je štiri veleslalome (2010, 2016, 2017 in 2018) in dva slaloma (2016 in 2018).

Družina zdaj na prvem mestu

Junija lani se je poročil z dolgoletno spremljevalko Lauro Moisl, s katero sta oktobra postala starša prvorojencu. Že lani je bil z mislimi bolj pri družini. Na prizorišča tekem je med sezono prišel v zadnjem hipu. Zdaj bi družini namenjal predej več pozornosti

Lov za novimi zmagami zahteva izjemne napore. Regeneracija je bila iz leto v leto počasnejša in poleti se sploh ni lotil resnega treninga za zimo, julija je dirkal z motorjem na Spielbergu.

Ligety ga je "izdal" na družbenih omrežjih

Prvi je "skrivnost" izdal Hirscherjev tekmec Ted Ligety, ki je avgusta na družbenih omrežjih objavil posnetek s treninga, ki ga je imel na Novi Zelandiji, ob katerem je pristavil uganko. "Povedal bi vam, kaj počnem, ampak potem bi si lahko Hirscher premislil glede upokojitve," je udaril Američan.

Časnik z največjo naklado v Avstriji Kronen Zeitung je sicer že pred Hirscherjevim soočenjem z mediji napovedal njegovo slovo od tekmovalnega športa. "Konec je natolcevanj in ugibanj, Marcel odhaja v pokoj," so zapisali v omenjenem časniku.