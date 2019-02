Franziska Hildebrand in Denise Herrmann sta zasedli vrh na zasledovalni tekmi. Foto: EPA

Herrmannova, pred dvema dnevoma sedma, je z dvema kazenskima krogoma za 4,2 sekunde prehitela rojakinjo Franzisko Hildebrand, ta je zgrešila en strel, in za 16,5 sekunde Finko Kaiso Mäkäräinen, ki je bila nenatančna trikrat.

V sklepnem delu so se za zmago borile Hildebrandova in Herrmannova ter Italijanka Lisa Vittozzi. Na koncu sta Nemki na zadnjem postanku zgrešili po en strel, Italijanka dva in v boju za vrh so se odprla vrata zasledovalkam, najbolje pa je priložnost zagrabila izkušena Mäkäräinenova.

Na koncu je lahko zadovoljna tudi šestouvrščena Vittozzijeva, ki je v skupnem seštevku svetovnega pokala na vrhu prehitela rojakinjo Dorotheo Wierer.

Na stopničkah dva Francoza

Na moški tekmi je slavil Francoz Quentin Fillon Maillet, peti na petkovem šprintu. Z brezhibnim streljanjem je za 25,9 sekunde ugnal zmagovalca šprinta Norvežana Vetla Sjastada Christiansena, ki je moral enkrat v kazenski krog.

Fillon Maillet in Christiansen sta v zadnjem krogu sama odločala o zmagovalcu, saj sta bila v vodstvu že po tretjem streljanju. Tudi na koncu sta nalogo opravila brezhibno in boljšega je odločil tek. Simon Desthieux je na tretjem mestu zaostal 47,3 sekunde, v kazenski krog pa je moral trikrat.

Vnovič je brez stopničk ostal serijski zmagovalec letošnje sezone Johannes Thingnes Boe, ki je bil s petimi zgrešenimi streli četrti.

Slovenci so doživeli pravo malo strelsko katastrofo. Miha Dovžan, ki je v petek s 25. mestom v šprintu dosegel drugi najboljši izid kariere, je tokrat zgrešil osem strelov in se uvrstil na 41. mesto. Mitja Drinovec je pustil nepokritih kar 11 tarč, Rok Tršan pa osem, med 54 uvrščenimi tekmovalci sta zasedla 52. in 53. mesto.

V nedeljo bosta na sporedu še mešana štafetna tekma in tekma mešanih parov.

Zasledovalno, 12,5 km (M): * 1. Q. FILLON-MAIL. FRA 30:55,8 (0) 2. V. CHRISTIANSEN NOR +25,9 (1) 3. S. DESTHIEUX FRA 47,3 (3) 4. J.-T. BOE NOR 1:37,7 (5) 5. E. LESSER NEM 1:55,1 (4) 6. B. WEGER ŠVI 2:11,4 (3) 7. A. LOGINOV RUS 2:16,5 (3) 8. C. GOW KAN 2:21,2 (0) 9. B. DOLL NEM 2:22,7 (5) 10. S. DOHERTY ZDA 2:22,8 (3) ... 41. M. DOVŽAN SLO 5:37,6 (8) 52. M. DRINOVEC SLO 8:11,2 (11) 53. R. TRŠAN SLO 8:11,8 (7) * - kazenski krogi

Skupni vrstni red (18/26): 1. J.-T. BOE NOR 979 2. A. LOGINOV RUS 645 3. S. DESTHIEUX FRA 636 4. Q. FILLON-MAIL. FRA 596 5. S. EDER AVT 569 ... 31. J. FAK SLO 196 55. K. BAUER SLO 51 74. M. DOVŽAN SLO 19

Zasledovalno, 10 km (Ž): * 1. D. HERRMANN NEM 28:03,4 (2) 2. F. HILDEBRAND NEM +4,2 (1) 3. K. MÄKÄRÄINEN FIN 16,5 (3) 4. M. ROEISELAND NOR 27,0 (4) 5. A. KUZMINA SLK 27,0 (4) 6. L. VITTOZZI ITA 55,6 (2) 7. M. HOJNISZ POL 59,9 (3) 8. K. ŽUK POL 1:16,0 (2) 9. V. VITKOVA ČEŠ 1:19,5 (0) 10. C. AYMONIER FRA 1:27,9 (3) * - kazenski krogi