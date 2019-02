Mikaela Shiffrin je na svetovnem prvenstvu v alpskem smučanju v Areju osvojila tri odličja - dve zlati (slalom in superveleslalom) ter eno bronasto (veleslalom). Foto: Reuters

V Crans Montani bosta na sporedu smuk in alpska kombinacija, v olimpijskem Sočiju pa smuk in superveleslalom. To že pomeni, da ne bo podrla rekorda Tine Maze po številu točk v eni sezoni.

Korošica je v sezoni 2012/13 osvojila 2.414 točk, Američanka pa jih po odpovedi štirih tekem lahko osvoji največ 2.394.

Rekord Schneiderjeve je v nevarnosti

Shiffrinovi, ki si je praktično že zagotovila zmago v skupnem seštevku svetovnega pokala, saj ima deset tekem pred koncem 719 točk prednosti pred drugouvrščeno Slovakinjo Petro Vlhovo, bo tako v preostalih tekmah lovila le še izboljšanje rekorda v številu zmag v eni sezoni. Na paralelnem slalomu v Stockholmu je s 14. zmago že ujela legendarno Švicarko Vreni Schneider, v Špindlerjevem Mlinu pa bo 8. ali 9. marca, ko bosta na sporedu veleslalom in slalom, imela priložnost, da kot rekorderka ostane sama.