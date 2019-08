Boštjan Anžin je najprej poročal iz Nemčije, zadnja leta pa z Balkana. Foto: Osebni arhiv

V poletnem pregledu smo že predstavili kulturne, psihološke in znanstvene povzetke. Zdaj je čas za novinarske.

Boštjan Anžin: Vse se konča pri izrazu pravna država

Maja smo gostili dopisnika RTV Slovenija Boštjana Anžina, ki zadnja leta poroča z Balkana. Tam so ljudje načeloma naklonjeni Evropi, a pot bo še zelo dolga: "Večina želi v EU, ker želijo živeti tako kot Evropejci: da veljajo zakoni za vse enako, ko potrebuješ pomoč v zdravstvu, jo takoj dobiš ... Če vse to želiš, na koncu vedno prideš do izraza 'pravna država'. Tu večina ljudi meni, da lahko na sodišču dosežeš svojo pravico le, če tam koga poznaš. Bil sem v Albaniji, tam so načeloma vsi za EU. Prišli so predstavniki EU-ja in ugotovili, da morajo pravosodje podreti in postaviti na novo. Želeli so preveriti 60 tožilcev, polovica jih je takoj dala odpoved, ker ne bi mogli razložiti, kako so dobili premoženje. Od vseh, ki so jih pregledali, jih je bilo le pet sprejemljivih."

Tina Kristan: Študente želim navdušiti

Januarja se je v Številkah ustavila raziskovalna novinarka Pop TV-ja Tina Kristan, ki je med drugim tudi asistentka novinarstva na fakulteti za družbene vede. Študentom predstavlja manj vidne strani novinarskega posla: "Na tak način lahko navdušimo študente drugače kot pa profesorji, ki predavajo. Teorija je seveda zelo pomembna, tako kot tudi to, da čim prej pridejo v stik s prakso. Ni nujno, da sami že delajo kot novinarji, ampak da vsaj nekaj slišijo. Pogovarjamo se tudi o mojih prispevkih, razložim jim ozadje. Študenti prvega letnika nimajo izkušenj, še sanja se jim ne, kako poteka novinarski poklic. Že te stvari jim lahko koristijo, predvsem pa jih želim navdušiti za to delo. Novinarski poklic je res zanimiv, ogromno se lahko naučiš, nikakor ni dolgočasen."

Aljoša Masten: Nastajanje digitalnega sistema ocenjevanja državljanov

Peto poglavje Številk je zaprl novinar MMC-ja Aljoša Masten. V svojem delu doživeto in bogato opisuje dognanja iz vesolja, pred kratkim pa je spisal dolg prispevek o pasteh digitalne prihodnosti. Pri tem je navedel primer kitajske študentke, ki je zavrnila pot z avtomobilom, ker tisti dan ni naredila dovolj korakov: "Aplikacija na njenem telefonu je izvajala ocenjevanje, za višjo oceno v nekem kreditnem sistemu je zahtevala določeno število korakov. Take aplikacije niso nič nenavadnega, a ta končna ocena je na Kitajskem še kako povezana z državo in nastajajočim 'sistemom javnega slovesa'. Z njim Kitajska ocenjuje lastne državljane in bo povezan z vsemi področji življenja. Če plastično povem, ne dovolj korakov te študentke skupaj še s kakšnim 'prekrškom' bi pomenilo, da bi ta oseba izgubila dostop do posojil, ne bo smela potovati v tujino, uporabljati hitrih vlakov ali pa ne bo dobila hotelov, ne bo mogla ustanavljati gospodarskih družb ... To je poenostavljeno povedano, a na Kitajskem nastaja digitalni sistem ocenjevanja državljanov, ki je v pilotni fazi."