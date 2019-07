Nikola Sekulović je razmišljal o položaju slovenske glasbe. Foto: Sandi Fišer

Podkast Številke je na kratkem odmoru, zato v poletnih tednih delamo pregled pogovorov, ki so zbrani po tematskih sklopih. Začenjamo s kulturo.

Severa Gjurin: Pazite na svoj zvok

V tej sezoni smo gostili tri glasbenike. Septembra smo lahko prisluhnili pevki Severi Gjurin. Ta je med drugim mladim glasbenikom svetovala: "Naj pazijo na svoj zvok in vsebino. Pevec je tisti, ki mora paziti na to. Ni dobro, da drugemu prepustiš odločitev, kakšen naj bo tvoj zvok ali katere pesmi bi moral peti. Dobro je biti izbirčen, hkrati pa moraš tudi koga povabiti k sodelovanju."

Nikola Sekulović: Plošča je umila del odnosov v Dan D

Novembra se je v Številkah ustavil Nikola Sekulović. Basist skupine Dan D je razmišljal o slovenski glasbi, ustavil pa se je tudi pri analizi odnosov v bendu in kako je plošča Milo za drago umila del odnosov: "Ne pa vsega. Na neki način si simbolno operemo roke, najbrž tudi o naši nadaljnji usodi. Vemo, da ni vse pod našim nadzorom, človeška volja ni vsemogočna. Ne verjamemo, da si nekaj zamisliš in se to nato zgodi samo od sebe. Opažamo, kako veliko željo imamo, a želja ni zadosti."

Zoran Predin: Bil sem edini učitelj, ki je igral za učence

Aprila je ob 40. obletnici ustvarjanja gostoval Zoran Predin. Preden je postal član skupine Lačni Franz, je bil učitelj: "Še danes se me radi spominjajo, bil sem edini učitelj, ki je na sklepni prireditvi na nogometni tekmi lahko igral za ekipo učencev in ne učiteljev. Imel sem naravni talent, da sem znal pritegniti pozornost mladih. Prek spolne vzgoje sem postal njihov zaupnik."

Aljoša Harlamov: Branje knjig je temelj empatičnega človeka

Urednik Cankarjeve založbe Aljoša Harlamov je utemeljeval pomen branja: "Današnja družba je znana po svoji neenakosti, po svojih problemih, zatiskanju oči pred okoljsko problematiko, nekateri celo menijo, da Zemlja ni okrogla. Knjige so neki začetek, osnovna radovednost mladih, ki pelje v odraslo življenje. Raziskave kažejo, da je branje na spletu plitko branje, tudi branje e-knjig ni enako. Branje knjig je osnova izobraženega, radovednega in empatičnega človeka."

Matic Majcen: Pot med religijo in ateizmom

Predstavili smo knjigo Matica Majcna, ki je napisal Kubrickovo Odisejo v vesolju: "Ključ, ki ga iz filma sicer ne moremo tako preprosto razbrati, je, da sta Kubrick in Clarke želela narediti spravo med religioznim in ateističnim pogledom na evolucijo. Če bi iz vesolja naenkrat prišla visoko napredna bitja, ki bi pred štirimi milijoni posegla v evolucijo, in če bi bila tako napredna, da jih ne bi mogli niti razumeti, ali jih potem ne bi opisovali kot bogove? Iskala sta pot med religijo in ateizmom."

Igor Harb: Film ni namenjen uspavanju

Rdeča nit te sezone je bila beseda sanje, Igor Harb je v svojem gostovanju predstavil filme, ki govorijo o sanjah na filmskem platnu. O svojem delu filmskega recenzenta je povedal: "Biti filmski recenzent in se ukvarjati s filmom je na neki način povezano s svetom modre tablete, torej svetom kruha in iger. Film ni nujno samo zabava, vendarle je umetnost, ta pa ni namenjena uspavanju ljudi, ampak da jih prebudi, aktivira in spodbudi čustva, da naredijo nekaj novega."