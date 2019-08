Anže Kopitar je dvakrat že prinesel Stanleyjev pokal v Slovenijo. Mu bo to uspelo še tretjič? Foto: BoBo

Avgust se počasi končuje, s tem pa tudi pregled dogajanja v zadnji sezoni Številk. Predstavili smo vam še povzetke kulturnih, psiholoških, znanstvenih in novinarskih tem, za konec pa obujamo spomin na vse preostale teme.

Anže Kopitar: Da bi otroka jedla sladoled iz pokala

Peto sezono je odprl hokejist Anže Kopitar, ki je z Los Angelesom že osvojil dva naslova Stanleyjevega pokala, a si močno želi, da bi to storil še enkrat in dan preživel s prestižno lovoriko: "Zdaj je cilj osvojiti vsaj še en naslov. V letih 2012 in 2014 še nisem imel svoje družine, takrat sem videl fante z otroki in kako so še malce bolj uživali. Z največjim veseljem bi rad videl, da bi Neža in Jakob jedla sladoled iz pokala. To bi bil res tisti vrhunec moje kariere. Srčno upam in verjamem, da se bo to enkrat zgodilo. Za ta cilj bo treba res trdo delati in vložiti veliko truda."

Matjaž Ambrožič: V Angliji LP ni tako popularna kot v Sloveniji

Edini slovenski novinar, ki v Angliji redno pokriva tekme Premier league, je Matjaž Ambrožič, ki je med drugim razložil: "Liga prvakov v Angliji ni tako popularna, kot je denimo v Sloveniji. Manchester City ima težave napolniti stadion med tednom, čeprav gre za zveneče nasprotnike. Eden od ključnih zagovorov angleških klubov pa je domače prvenstvo. V Premier leagui je tako silovita konkurenca. Nobena uspešna ekipa iz drugih držav v domači ligi nima tako zahtevnih tekem."

David Mosić: Otroci si (tudi) želijo vsaj enkrat dobiti nekaj, kar jim ni dano

Ob koncu leta smo predstavili humanitarno akcijo Trije zimski botri. Predstavnik David Mosić je govoril o pismih želja, ki jih pošiljajo otroci: "Otrok sam ne razume, kaj je to mesečni strošek bivanja. Pisma so res različna, nekateri si zaželijo samo čokoladico in šilček, na drugi strani pa imamo otroke, ki si želijo hoverboard ali določeno blagovno znamko športnih copatov. Moramo razumeti, da si ta otrok ne želi vedno dobiti le ponošene obleke ali čevljev. Res je osnova, da ti je toplo in te ne zebe, včasih pa si želiš tudi kaj novega in lepega, kar imajo vrstniki. Zato je treba razumeti, da so v pismih tudi želje večjih vrednosti, a to ne pomeni, da se izmišljujejo ali norčujejo, enostavno si nekateri želijo vsaj enkrat v življenju dobiti nekaj, kar jim sicer ni dano. Otroci imajo res različne želje, nekateri napišejo le, da si želijo, da bi babica ozdravela. Pisma so res ganljiva."

Lidija Kosaber: V oglasih so same srečne družine

V času veselega decembra smo se z Lidijo Kosaber pogovarjali o osamljenosti. Psihologinja Lidija Kosaber je zgodnje krancljanje mest in trgovin primerjala s pranjem možganov: " Včasih se to zgodi na neposreden način, včasih pa med vrsticami dobimo občutek, kako naj bi bilo med prazniki. Kako naj bi jaz preživel december, da bi bil srečen. Kako naj doživljam, kaj vse sodi zraven? Če pogledamo oglase, vidimo vedno srečne družine, prijateljske kroge, vsi so nasmejani, uspešni, se obdarujejo. Ampak ni vedno vse tako."