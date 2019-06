Množice v Alžiriji zahtevajo odhod starega režima. Foto: Reuters

Ustavni svet, ki je pristojen za nadzor volilnega procesa, je sporočil, da so obe kandidaturi zavrnili, a razlogov za to odločitev niso pojasnili. V sporočilu so izpostavili le, da je predsedniške volitve zaradi zavrnitve kandidatur nemogoče izvesti 4. julija, ter začasnega predsednika Abdelkadra Bensalaha pozvali, naj razpiše nov datum volitev.

Za predsedniške volitve in nasledstvo dolgoletnega voditelja Abdelaziza Buteflike, ki je odstopil aprila, sta se prijavila le dva kandidata - Abdelhakim Hamadi in Hamid Touahiri. Oba sta javnosti dokaj neznana kandidata, medtem ko politične stranke protestno niso predlagale svojih kandidatov.

Buteflika, ki je bil na položaju od leta 1999, je odstopil zaradi množičnih protestov, ki jih je sprožila njegova odločitev, da kljub starosti in slabemu zdravju kandidira še za peti mandat.

Po njegovem bolj ali manj izsiljenem odstopu je parlament za začasnega predsednika imenoval Bensalaha, ki je potem za 4. julij razpisal predsedniške volitve.

A protestniki Bensalaha zavračajo in zahtevajo, da odide celoten režim. Zavračajo tudi, da bi volitve izvedle sedanje oblasti, ker da so povezane s prejšnjim predsednikom in njegovim režimom. Temu so se z bojkotom volilnega procesa pridružile tudi vse večje politične stranke v Alžiriji, kar se je pokazalo tudi ob vlaganju kandidatur.