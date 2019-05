Protestniki zahtevajo odstop vse vladajoče elite. Foto: Reuters

Predsednikov odstop drugega aprila ni pomiril protestnikov, ki še naprej vztrajajo na ulicah in zahtevajo odstop celotne politične elite – vključno z novim začasnim predsednikom do julijskih volitev Abdelkaderjem Bensalehom in premierjem Nuredinom Beduijem, ki ga je Buteflika imenoval le nekaj dni pred odstopom.

Said Buteflika je več kot desetletje deloval kot politični svetovalec starejšemu bratu, po pisanju Al Džazire pa je po kapi predsednika leta 2013 de facto prevzel vodenje države.

Policija je aretirala še generala Bachirja Althmaneja Tartaga in Mohameda Mediena. Načelnik generalštaba alžirske vojske Gaid Salah je Mediena, vodjo obveščevalcev med letoma 1990 in 2015, obtožil spletkarjenja proti vojski in ljudem. Mediena je nasledil Tartag, vendar je bil odpuščen le nekaj dni po odstopu Buteflike.

Proti vsem trem je potekala "preiskava njihovih dejavnosti", že v nedeljo pa bodo stopili pred sodnike.

V zaporu tudi nekdanji minister in podjetniki

Gaid Salah (desno) je bil nekoč podpornik Buteflike (levo). Foto: Reuters

Že aprila je potekalo zaslišanje aretiranega finančnega ministra Mohameda Lukala, nekdanjega vodje policije in nato guvernerja centralne alžirske banke, ki ga je na položaj ministra letos postavil Buteflika.

Pred dvema tednoma so aretirali pet alžirskih milijarderjev, povezanih z Butefliko. Med njimi je domnevno najbogatejši Alžirec Isaab Rebrab in štirje bratje družine Kuninef. Tožilstvo zdaj preiskuje njihovo pridobivanje "pretiranega dobička in zlorab nepremičnin". Konec marca so pri poskusu prečkanja meje v Tunizijo aretirali enega najpomembnejših podjetnikov v državi Alija Hadada, poroča France 24.

Načelnik generalštaba alžirske vojske, najvplivnejše institucije v Alžiriji, je tožilce že večkrat pozval, naj "pospešijo" preiskavo tajkunov, povezanih z Buteflikovim notranjim krogom.

Protestniki zahtevajo tudi odstop načelnika generalštaba

Vojska naj bi že desetletja iz ozadja nadzorovala politiko in vodenje države. Salah, načelnik generalštaba od leta 2004, je bil nekoč podpornik Buteflike, a je nato po mesecu protestov letos le teden dni pred odstopom Buteflike zahteval njegovo odstavitev.

Letošnje množične proteste je vojska za zdaj spremljala mirno. V sredo je Salah protestnike pozval k dialogu. Politični analitik za Severno Afriko Rochdi Alloui medtem za Al Džaziro ocenjuje, da je Salah upal, da se bo s pregonom Buteflikovih zaveznikov distanciral od nekdanjega predsednika in poudaril svojo pripravljenost na pogajanja z opozicijo.

Protestniki, v petek se je že enajstič zapored več deset tisoč ljudi zbralo v prestolnici Alžir, še naprej zahtevajo odstop celotne politične elite, vključno z voditeljem vojske. V petek so razvili transparente "ne vojaški državi" in tudi Salaha pozvali k odstopu.