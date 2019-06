Protestniki zahtevajo celovito spremembo vladajočih. Foto: Reuters

Po vsej državi so protestniki demonstrirali proti vladi 77-letnega prehodnega predsednika Abdelkadra Bensalaha, ki se je kljub pozivu, naj razpiše nove volitve, v četrtek odločil, da bo na položaju ostal za nedoločen čas. Mandat bi se mu sicer po ustavi iztekel 9. julija.

Protestniki Bensalaha zavračajo in zahtevajo, da odide celoten režim. Zavračajo tudi, da bi volitve izvedle trenutne oblasti, ker da so povezane s prejšnjim predsednikom in njegovim režimom.

Po poročanju Al Džazire so nekateri protestniki opozarjali, da ima oblast v državi pravzaprav v rokah vojska in da Bensalah ne odloča o ničemer.

Med kopico alžirskih zastav se pojavljajo tudi sudanske kot izraz solidarnosti s Sudanom, kjer so protestniki dosegli odstranitev Omarja Al Baširja, zdaj pa se borijo za prenos oblasti od vojske k civilistom. Foto: Reuters

V Alžiriji so prejšnji teden preložili predsedniške volitve, sprva predvidene za 4. julij. Za predsedniške volitve in nasledstvo dolgoletnega voditelja Abdelaziza Bouteflike sta se prijavila le dva kandidata, Abdelhakim Hamadi in Hamid Touahiri. Oba sta javnosti dokaj neznana, za kandidaturo pa sta potrebovala 60.000 podpisov volivcev. Politične stranke medtem protestno za kandidata niso predlagale nikogar.

Ustavni svet je obe kandidaturi zavrnil, pri čemer ni pojasnil razlogov za to odločitev. V sporočilu so izpostavili le, da je predsedniške volitve zaradi zavrnitve kandidatur nemogoče izvesti 4. julija, ter začasnega predsednika pozvali, naj razpiše nov datum volitev.

Sredi aprila so množični protesti v Alžiriji z oblasti odnesli Boutefliko, ki je bil na položaju od leta 1999. Proteste je sprožila njegova odločitev, da kljub starosti in slabemu zdravju kandidira še za peti mandat.

Po njegovem bolj ali manj izsiljenem odstopu je parlament za začasnega predsednika imenoval Bensalaha.