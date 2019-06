Etiopijci v prestolnici Adis Abeba berejo časopise. Foto: Reuters

Policija je Tsigeja ubila, ko je skušal pobegniti iz svojega skrivališča v amharski prestolnici Bahir Dar, kjer se je zgodil poskus udara, poroča BBC.

V poskusu strmoglavljenja vlade je skupina pod domnevnim vodstvom Tsigeja v Bahir Daru v soboto dopoldne vdrla na sestanek in ustrelila regionalnega predsednika avtonomne pokrajine Ambachewa Mekonnena in njegova svetovalca Ezeza Wasieja, ki sta pozneje zaradi ran umrla.

Nekaj ur pozneje naj bi poveljnika etiopske vojske Seara Mekonnena v etiopski prestolnici Adis Abeba ubil njegov telesni stražar. Pri tem je bil ubit tudi upokojeni general, ki je bil na obisku pri poveljniku.

Zastave po državi so danes v znak žalovanja spuščene na pol droga. V Bahir Daru in Adis Abebi je močno okrepljena navzočnost vojske. Po nepojasnjenem izpadu so po enem tednu v državi znova vzpostavili medmrežno povezavo.

Abiy Ahmed : "Združite se proti zlobnim silam"

Prizor iz pokrajine Amhara dan po poskusu udara. Foto: Reuters

Etiopski premier Abiy Ahmed je razglasil dan žalovanja in vse Etiopijce pozval, naj se združijo proti "zlobnim silam, ki želijo razdvojiti državo". Premier je v zadnjem letu skušal spremeniti pot države. Začel je gospodarske reforme, dovolil vračanje izgnancev, izpustil politične zapornike, odstranil prepoved opozicijskih političnih strank ter sklenil premirje in obnovil diplomatske odnose s sosednjo Eritrejo.

Državo sicer že več let pretresajo etnični konflikti, predvsem zaradi ozemeljskih sporov. Spor med etničnima skupinama Amhara in Gumuz je na severozahodu države prejšnji mesec zahteval več deset življenj.

Zaradi konfliktov je bilo v Etiopiji razseljenih skoraj tri milijone ljudi. Eden izmed vzrokov za nemire bi bil lahko po pisanju STA-ja tudi izgubljanje moči nekdaj avtokratske Etiopske ljudske revolucionarne demokratske fronte (EPRDF), iz katere izhaja tudi premier Ahmed, več skupin pa želi izkoristiti priložnosti, ki jih ponuja tranzicija.