Dim nad oporiščem Združenih narodov v mestu Beni, potem ko so protestniki zažgali več pisarn v poslopju. ZN obtožujejo neukrepanja ob napadih oboroženih skupin. Foto: AP

V soboto je milica Zavezniške demokratične sile (ADF) v napadu v Beniju ubila osem ljudi.

Islamistična milica je v pokrajini Severni Kivu okrepila napade na civiliste, potem ko je vojska DR Konga proti milici konec oktobra začela ofenzivo. Po podatkih raziskovalne skupine Kivu Security Tracker je v manj kot mesecu dni ADF v napadih ubil več kot 70 civilistov.

Islamistično milico ADF so ustanovili uporniki iz sosednje Ugande. Gre le za eno izmed številnih oboroženih skupin ob mejah DR Konga z Ugando in Ruando, številni spopadi pa otežujejo zdravljenje epidemije ebole na območju.

ZN ima v DR Kongo 18.000 pripadnikov. Foto: Reuters

Prebivalci mesta Beni na vzhodu DR Konga so po sobotnem napadu jezo uperili proti Združenim narodom in vladnim silam. Protestniki so se v ponedeljek odpravili do Monusca, oporišča ZN-a, in zažgali ter oropali več pisarn. Predtem so prebivalci vdrli v mestno hišo in zažgali županovo pisarno.

Med protestom je prišlo do spopadov med protestniki in policijo, pri čemer sta umrla dva človeka, po navedbah ZN-a sta bila ustreljena po en civilist in en policist.

Zahteva po umiku sil ZN-a

"Prebivalci zahtevamo umik Monusca iz Benija zaradi nedejavnosti sil ZN-a," je za Reuters povedal vodja skupnosti Teddy Kataliko.

"Razumemo jezo prebivalstva, vendar prosimo za razumevanje, da napadanje ZN-a ali lokalnih objektov le slabi operacije vojske Konga proti ADF-ju," je sporočil tiskovni predstavnik ZN-a Matthias Gillman.

Združeni narodi imajo v DR Kongu 18.000 pripadnikov, vendar so ti pri ofenzivi kongoške vojske prejšnji mesec sodelovali le z obveščanjem in medicinsko pomočjo.

ZN pojasnjuje, da je zaradi goste džungle težko braniti oddaljene vasi, ki so tarča nočnih napadov. "Ne moremo namestiti mirovnika za vsakega Kongovca," je v odzivu še dejal tiskovni predstavnik.

Amnesty International ostro nad ZN

Humanitarna organizacija Amnesty International je bila ob tem kritična do ZN-a in vojske. "Škandalozno je, da civilisti umirajo vsak dan, lokalna policija in mirovniki Združenih narodov pa ostajajo nameščeni v svojih oporiščih," je dejal predstavnik Seif Magango.

Predsednik DR Konga Felix Tshisekedi je na proteste civilistov odgovoril z obljubo, da bodo ZN in vladne sile izvedle skupne operacije za zaščito civilistov v Beniju.

Mesto z 200.000 prebivalci je sicer v središču izbruha ebole v DR Kongu. Druga najbolj smrtonosna epidemija na svetu v tem trenutku je zahtevala že več kot 2.000 smrtnih žrtev.