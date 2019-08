Oblasti izvajajo cepljenja in zdravljenja, a številni ljudje so do zdravstvenih delavcev nezaupljivi. Foto: Reuters

Vladna ekipa za nadzor in odziv na bolezen je sporočila, da je medtem potrjenih in možnih primerov okužbe več kot 3.000. Gre za drugo najhujšo dokumentirano epidemijo tega virusa.



Kljub razvoju učinkovitega cepiva in zdravljenja imajo zdravstveni delavci težave pri omejevanju širjenja bolezni v odročnih predelih vzhodnega dela države, kjer potekajo konflikti, saj so številni lokalni prebivalci nezaupljivi do njihovega dela.



"Da bi zdravljenje delovalo, mu morajo zaupati, kot morajo zaupati zdravstvenemu osebju, ki ga izvaja. To bo terjalo čas, sredstva in veliko trdega dela," so po poročanju Reutersa sporočili v Mednarodni zvezi društev Rdečega križa.



Gre za deseti izbruh ebole v DR Kongu, a prvi v gozdnatih hribovskih pokrajinah Severni Kivu in Ituri, kjer na določenih območjih nasilje milic in etnični poboji že desetletja spodkopavajo varnost.



Zdravstveni delavci so medtem 16. avgusta potrdili prve primere okužbe v pokrajini Južni Kivu. Kmalu zatem se je neka ženska okužila z virusom na odročnem ozemlju pod nadzorom milic v Severnem Kivuju, stotine kilometrov stran od drugih znanih primerov okužbe.



To je deseti izbruh ebole v DR Kongu. Foto: Reuters

WHO zaskrbljen

Tiskovni predstavnik Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) Christian Lindmeier je v torek dejal, da se s partnerji na terenu borijo, da bi čim prej dosegli ljudi in identificirali primere okužbe.



WHO je izrazil zaskrbljenost zaradi vse večjega geografskega dosega bolezni, organizacija pa je potrdila, da se virus ni razširil v večjem mestu Goma, čeprav so tam julija in avgusta odkrili štiri primere.



Sosednja Uganda je v petek sporočila, da bodo mlado dekle, ki se je okužilo z ebolo, vrnili v DR Kongo na zdravljenje. Od junija so v Ugando iz DR Konga prišli štirje primeri okužbe.



Od trenutnega izbruha je bil smrtonosnejši le izbruh v zahodni Afriki med letoma 2013 in 2016. Takrat je od 28.000 okuženih umrlo več kot 11.300 ljudi.