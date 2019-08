V DR Kongo so ebolo razglasili za javno zdravstveno krizo, ki predstavlja mednarodno grožnjo. Humanitarne organizacije na območju izvajajo cepljenje. Foto: Reuters

Za posledicami okužbe z virusom ebole je v Gomi pred enim mesecem umrl duhovnik. V sredo je umrl rudar, danes je umrla njegova enoletna hčerka.

Prav danes mineva leto dni od začetka epidemije ebole, ki jo je v provinci Severni Kivu razglasila vlada DR Kongo in ki je zahtevala več kot 1.800 smrtnih žrtev.

Ebola je prizadela predvsem sosednji pokrajini Severni Kivu in Ituri na vzhodu in severovzhodu države. Doslej je bil virus večinoma omejen na odročna območja pri krajih Beni in Butembo, severno od Gome, omenjene tri žrtve pa so prvi trije smrtni primeri v prestolnici Severnega Kivuja.

Zaprta meja med Ruando in DR Kongo. Foto: Reuters

Zaprtje meje – velike težave za prebivalce

Goma, mesto z dvema milijonoma prebivalcev, meji z ruandskim mestom Gisenyi, ki ima več kot 85.000 prebivalcev. Čezmejne povezave so intenzivne. Številni ljudje imajo zaposlitve na drugi strani meje, številni otroci obiskujejo šole v sosednjem mestu oziroma čez mejo, poroča nemška tiskovna agencija DPA.

"Zaprtje meje je grozna stvar. Bolj se bojim lakote kot ebole. Ne bi smeli zapreti meje. Raje umrem zaradi bolezni kot zaradi lakote," je za BBC dejal gradbenik Ernest Mvuyekure, ki s službo v Ruandi preživlja svojih sedem otrok.

"Podrobno opazujemo položaj v Gomi, mejo lahko odpremo kadar koli, ko se stanje izboljša," je novinarjem dejal Gilbert Habayarimana, župan mesta Rubavu v bližini Gome. Predsedstvo DR Kongo "obžaluje odločitev, ki je v nasprotju z nasveti Mednarodne zdravstvene organizacije".

Ebola kot javna zdravstvena kriza

Pred dvema tednoma so v DR Kongo ebolo razglasili za javno zdravstveno krizo, ki predstavlja mednarodno grožnjo. Gre za najresnejše opozorilo za zdravstvene razmere, ki ga lahko razglasi država. V preteklosti so ga uporabili le štirikrat, tudi med epidemijo kolere med letoma 2014 in 2016, ki je na zahodu Afrika zahtevala 11.000 smrtnih žrtev.

V zadnjem letu so v državi potrdili več kot 2.600 primerov okužbe, skoraj tretjina obolelih je otrok, so sporočili iz Unicefa Slovenija. Vsak dan zaznajo okoli 12 novih okužb z ebolo, pa opozarja Mednarodna zdravstvena organizacija (WHO).

Ukrepanje otežujejo oboroženi spopadi

WHO, Unicef, Urad ZN-a za usklajevanje humanitarnih zadev (OCHA) in Svetovni program za prehrano (WFP) so v skupni izjavi opozorili na žrtve in poudarili, da je omejitev nadaljnjega prenosa virusa velik izziv, ki pa ni neuresničljiv. Poudarjajo, da se izbruh ebole pojavlja na območju oboroženih spopadov, kjer je zagotavljanje učinkovitega odziva precej bolj zapleteno zaradi negotovosti in napadov.

Vse od januarja je bilo na območju 198 napadov na zdravstvene delavce ali ustanove, pri čemer je bilo sedem smrtnih žrtev in 58 ranjenih. Vpletene v spopade so organizacije pozvale, naj humanitarnim delavcem na terenu omogočijo varno in nemoteno zagotavljanje pomoči, obolelim pa omogočijo dostop do oskrbe.

170.000 cepljenj

Humanitarne organizacije so namestile 10.000 prostorov za umivanje rok. Foto: Reuters

Omenjene organizacije so doslej skupaj zagotovile cepljenje za več kot 170.000 ljudi, zdravljenje s posebnimi zdravili za 1.300 ljudi v 14 posebnih centrih, 77 milijonov pregledov domačih in mednarodnih potnikov, 20.000 obiskov in pregledov potencialno okuženih dnevno, teste 3.000 vzorcev v osmih laboratorijih vsak teden ter namestitev 10.000 prostorov za umivanje rok.

Lokalne skupnosti, znotraj katerih ozaveščajo prebivalce in spodbujajo higienske ukrepe, vsakodnevno obišče več kot 2.000 delavcev, zagotovili pa so tudi hrano za 440.000 obolelih in dnevne obroke hrane za 25.000 šolarjev na kritičnih območjih.

Zdravstveni minister odstopil zaradi zamenjave cepiva

Cepljenje sicer izvajajo le za ljudi, ki pridejo v neposreden stik z bolniki ebole, nekateri med njimi pa zaradi verskih ali osebnih razlogov cepivo tudi zavračajo. WHO je letos, domnevno zaradi pomanjkanja zalog, priporočil uporabo cepiva proizvajalca Johnson&Johnson namesto cepiva proizvajalca Merck – ki so ga uporabljali tudi med zajezitvijo epidemije med letoma 2014 in 2016. Zdravstveni minister DR Kongo Oly Ilunga se je pritožil, da Kongovce obravnavajo kot "poskusne zajčke", in zaradi tega tudi odstopil.