Nesreča se je zgodila pri mestu Al Khoms, dobrih 100 kilometrov vzhodno od Tripolisa. (Fotografija je simbolična.) Foto: Reuters

Tiskovni predstavnik libijske mornarice Ajub Kasem je sporočil, da so prebežnike rešili libijska vojska in tamkajšnji ribiči.

Agencija Združenih narodov za begunce (UNHCR) je sprva navajala, da je bilo rešenih 150 ljudi, okoli 150 pogrešanih ljudi pa da je najverjetneje utonilo.

Vodja UNHCR-ja Filippo Grandi je tvitnil, da je to ena najhujših tragedij v Sredozemskem morju letos. Pozval je k obnovitvi reševalnih operacij v Sredozemskem morju in končanju zadrževanja prebežnikov v Libiji.

Po podatkih Mednarodne organizacije za migracije (IOM) je letos na poti čez Sredozemsko morje umrlo 680 prebežnikov, več kot 3.700 pa so jih ustavili oziroma rešili in vrnili v begunska taborišča in centre po Libiji.