Z vrtalnim strojem so odmašili staro vrtino, iz katere je izbruhnila voda. Foto: Suleiman Jamous/Fundacija Hope

Z vrtalnim strojem so na prvem testnem vrtanju usposobili staro zamašeno vrtino, iz katere je na sušnem območju Darfurja po desetih letih izbruhnila voda, je Humanitarni ustanovi Hope sporočil Suleiman Jamous iz sudanske organizacije Hope for People.

V naslednjih dneh bodo na podoben način osvobodili tudi druge, zaradi vojne in bežanja v begunska taborišča zanemarjene in nefunkcionalne arteške vodnjake. Nato bodo začeli iskati vodo tudi na področjih, kjer je niso našli še nikoli prej.

V Darfurju s slovenskim vrtalnikom našli vodni vir

Sudanska organizacija Hope for People bo opremo vzdrževala na svoje stroške. Vrtalnemu stroju, s katerim upravljata lokalna vrtalca z 20-letnimi izkušnjami, so že dodali tovornjak za prevoz cevi in druge opreme.

Vrtalni stroj na dveh tovornih vozilih so skupaj s humanitarno pomočjo v teh dneh končno pripeljali do ljudi v Darfurju. Pot stroja je namesto načrtovanih dveh mesecev zaradi birokratskih ovir trajala devet mesecev.

Zahvala ljudem v Sloveniji

Čista pitna voda je v Sahari sredstvo političnega boja in nujen pogoj za preživetje. Foto: Suleiman Jamous/Fundacija Hope

Slovenci smo za pomoč Darfurju skupno zbrali 180.000 evrov. Jamous se je ob tem zahvalil vsem ljudem v Sloveniji, ki so imeli razumevanje, voljo in potrpljenje pomagati preprečevati posledice vojn za vodo, ki se zlorabljajo za spreminjanje demografske strukture v Darfurju.

Čista pitna voda namreč v puščavi, kjer se Sahara razširi za sedem kilometrov letno, pomeni nujen pogoj za obstanek in preživetje.

Humanitarna ustanova Hope ob uspešnem zagonu vrtalnega stroja izraža upanje, da ljudem, ki so lahko ostali doma ter ohranili dostojanstvo in ponos, ne bi bilo treba "bežati v begunska taborišča v sosednjih afriških državah ali iskati azila čez Saharo in onkraj Sredozemskega morja".