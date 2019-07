Sudanski študentje in dijaki protestirajo proti uboju petih ljudi. Foto: EPA

V ponedeljek so v kraju Al Obeida v osrednjem delu države potekali protesti zaradi pomanjkanja goriva in kruha. V streljanju na protestnike je bilo ubitih šest ljudi, med njimi pet dijakov, več kot 60 ljudi je bilo ranjenih. Na videoposnetkih je bilo videti učence v šolskih uniformah, kako vzklikajo različna gesla, nato pa slišati silovito obstreljevanje. V bolnišnice so sprejeli več okrvavljenih ljudi.

Zaradi streljanja, ki ga protestniki pripisujejo provladni paravojaški milici Rapid Support Forces (RSF), so v prestolnici Kartum in nekaterih drugih mestih po državi v ponedeljek in torek potekali protesti učencev. Številni so bili v šolskih uniformah. V Kartumu se jih je zbralo več sto. Opozarjali so, da "ubijanje učencev pomeni ubijanje naroda".

V torek zvečer so vojaške oblasti Sudana do preklica odredile zaprtje vseh izobraževalnih ustanov – od vrtcev do osnovnih in srednjih šol.

Do streljanja je prišlo dan pred načrtovanimi pogovori vodij protestnega gibanja z generali o nadaljnjih vidikih vzpostavitve civilnih oblasti, potem ko sta strani ta mesec podpisali dogovor o delitvi oblasti.

Obsodba napadov

Vodje protestov so udeležbo odpovedali. Streljanja so obtožili provladne arabske milice džandžavide. S tem so mislili na RSF, ki izhaja iz teh milic, ki so bile kot podaljšanja roka vlade leta 2003 v zahodni pokrajini Darfur vzpostavljene za zatiranje upora tamkajšnje etnične manjšine. Streljanje je obsodil tudi vodja sudanskega vladajočega vojaškega sveta, general Abdel Fatah Al Burhan. Dejal je, da je pobijanje mirnih civilistov nesprejemljiv zločin, za katerega morajo storilci odgovarjati. Ob tem pa je milico RSF branil kot "sistemske sile, ki so del oboroženih sil". Sklad ZN-a za otroke Unicef je sudanske oblasti pozval k preiskavi streljanja in kaznovanju odgovornih.

Po podatkih zdravnikov, povezanih s protestnim gibanjem, je bilo v državi od lanskega decembra v nasilju, povezanim s protesti, ubitih najmanj 250 ljudi. Protesti so sprva izbruhnili proti zdaj že strmoglavljenemu sudanskemu predsedniku Omarju Al Baširju.