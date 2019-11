Sejšeli so priljubljena dopustniška destinacija. Foto: Pixabay

Na otočju z vsega 94.000 prebivalci je s heroinom zasvojenih med 5.000 in 6.000 ljudi ali 10 odstotkov aktivnega prebivalstva, navajajo podatki Agencije za preprečevanje zlorab mamil (APDAR). To Sejšele uvršča na prvo mesto zasvojenosti s heroinom na prebivalca, piše BBC.

34-letni Jed Lesperance je bil star 20 let, ko je začel uživati mamila. "Najprej sem občasno s prijatelji začel kaditi travo. Sprva je bilo zabavno," razlaga. "A čez čas sem prešel na heroin, ta pa je povsem prevzel moje življenje. Heroin sem kadil dva- do trikrat dnevno, celo kradel sem babici, da sem lahko plačal zanj. Po nekaj tednih sem že postal zasvojen."

Heroin iz Osrednje Azije, še posebej iz Afganistana, prek Vzhodne Afrike pretihotapijo na otočje. Sejšeli, ki jih sestavlja 115 otokov, imajo številne porozne meje, zaradi česar je nadzor težak, mamila pa pridejo v državo brez večjih težav.

Foto: Pixabay

A namesto "vojne proti mamilom", s čimer bi kriminalizirali uporabnike heroina, je vodja agencije za boj proti mamilom uvedel politiko po vzoru Portugalske, kjer obravnavajo zasvojenost z mamili kot kronično bolezen, ki se jo tudi zdravi kot tako. "APDAR je bila ustanovljena avgusta 2017, metadonski program (MMP) pa smo uvedli maja 2018," je za BBC povedal Patrick Herminie.

Dva programa zdravljenja

Zasvojenci s heroinom imajo dve možnosti - lahko se vključijo v bolj intenzivno različico programa z zdravljenjem in razstrupljanjem, ali pa v manj intenzivno različico programa, ki se osredotoča bolj na ozaveščanje. V obeh programih imajo posamezniki dostop do zdravniške in psihiatrične podpore. "Trenutno imamo v enega od naših programov prijavljenih več kot 2.000 ljudi in 68 odstotkov od njih je zdaj redno zaposlenih," je povedal Herminie said.

Eden od tistih, ki se je pridružil rehabilitacijskemu programu, je tudi Lesperance, ki vsako jutro obišče eno od potujočih metadonskih ambulant, kombijih s svetovalci in usposobljenimi medicinskimi sestrami, ki lečeče se odvisnike oskrbijo s pravim odmerkom metadona. Pred kombiji se redno zglasi na desetine ljudi, katerih podatki so vsi v sistemu.

Lesperance, ki je "čist" že tri mesece, zaj dela kot slaščičar v petzvezdičnem luksuznem hotelu na Maheju, največjem sejšelskem otoku. "Od kar sem našel zaposlitev, imam precej več stabilnosti v življenju, pa tudi spodbudo, da ostanem v programu. Z zaslužkom sem tudi lahko delno povrnil moji babici, tako, da se je tudi najin odnos močno popravil," razlaga.

Po otokih krožijo potujoče metadonske klinike. Foto: AP

Po prejetem odmerku metadona se mnogi zadržijo v pogovoru z vrstniki ali pa svetovalcem. Nekatere spremljajo svojci, kar kaže na to, kako stigma, povezana z zdravljenjem odvisnosti, v sejšelski družbi počasi izginja.

Vsakodnevni boj

Ena od svetovalk, Levina Mosses, je nekdanja zasvojenka s heroinom, ki zdaj pomaga ostalim na isti poti. "Heroin sem začela jemati pri 17 letih. Moj fant je bil takrat prekupčevalec, zato mi nikdar ni bilo treba plačevati za mamila. A po letih uživanja heroina sem imela dovolj. Moja edina opcija je bila, da grem na odvajanje," razloži.

Mossesova je tako pred 11 leti zapustila svojega fanta, očeta njenih otrok, in je čista vse od takrat. "Mislim, da je pomembno, da dobiš podporo ljudi, ki so bili v podobnih situacijah, tako, da vidijo, da se da rešiti."

"Heroinska epidemija je prizadela toliko ljudi v moji državi, edino pravilno je, da si odkrit in pošten glede težav, s katerimi se soočamo," je povedala.

Po uvedbi programov rehabilitacije je cena heroina na Sejšelih močno upadla. "Črtica heroina (okoli 0,1 g) je včasih stala okoli 1.000 rupij (66 evrov), zdaj se ga da kupiti že za 30 rupij," so povedali v agenciji APDAR. "Glavni cilj je spodkopati vse, kar smo naredili pri rehabilitaciji prebivalstva, in pripraviti ljudi, da bi šli ponovno na heroin, a smo odločeni, da nadaljujemo boj," je povedal Herminie.

A nič ne kaže, da bi imeli pred seboj lahko delo - po heroinu namreč na Sejšelih vznika že nova grožnja v obliki zelo priljubljenih sintetičnih mamil. "Zaenkrat še nimamo nobenih uradnih številk, smo pa slišali, da prekupčevalci dobivajo nova mamila, mamila, proti katerim ne moremo uporabiti metadona. Upamo pa, da se bo agencija sposobna hitro prilagoditi in nasloviti nove grožnje, ki se pojavijo," še pravi Herminie.