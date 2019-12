Ni znano, kdo je izvedel napad. Foto: Reuters

Gre za najsmrtonosnejši napad v Nigru v zadnjih letih.

Obrambni minister Nigra Isufu Katambe je za BBC dejal, da je vojska v kraju Inates "nevtralizirala večje število teroristov".

Katambe je še dejal, da je v Inatesu blizu meje z Malijem potekala "huda bitka". Oporišče je po njegovih besedah napadlo "več sto" borcev.

Nobena skupina ni še prevzela odgovornosti za napad, a na območju so dejavni borci, povezani z Islamsko državo in Boko Haramom, džihadistično skupino iz Nigerije.

Napad se je zgodil le nekaj dni pred vrhom v Franciji, na katerem se bo francoski predsednik Emmanuel Macron sestal z voditelji petih sahelskih držav, razpravljali pa bodo o varnosti na območju. Niger je član skupine G5, vzpostavljene leta 2014, ki jo sestavljajo še Burkina Faso, Mali, Mavretanija in Čad.

Nigrska vlada je zaprosila za trimesečno podaljšanje izrednih razmer, ki so bile prvič razglašene pred dvema letoma. Vojska v državi se namreč proti širjenju oboroženih skupin.

Po uporu oboroženih borcev na severu Malija leta 2012 je v nasilju v Sahelu umrlo na tisoče civilistov in vojakov, poroča Al Džazira.

Spopadi so se razširili v središče Malija in sosednji državi Burkina Faso in Niger. Na območju je razporejenih tudi 4.500 francoskih vojakov, ki podpirajo lokalne sile.