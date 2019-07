Veselje v Sudanu ob dogovoru vojske in opozicije

Strani bosta državo vodili v časovno deljenem obdobju

Kartum - MMC RTV SLO, STA

Med prebivalci Sudana je zavelo veselje ob sklenitvi dogovora. Foto: Reuters

Vojaški svet in opozicijska zveza Sile za svobodo in spremembo (FFC) v Sudanu sta se dogovorila o vzpostavitvi triletnega prehodnega obdobja, v katerega bodo vzpostavili vrhovni svet in neodvisno tehnokratsko vlado, nato bodo sledile volitve.