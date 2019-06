Protesti trajajo že več tednov. Foto: Reuters

Do nasilja je prišlo, ko je vojska poskušala razbiti sedečo blokado protestnikov v središču mesta, ki traja že več tednov.

Voditelji protestnikov so se že odzvali s pozivom k protestnim shodom.

Centralni odbor sudanskih zdravnikov (CCSD), za katerega velja, da je blizu protestnikom, je v sporočilu za javnost navedel, da so varnostne sile v zgodnjih jutranjih urah poskušale nasilno razgnati protestnike in povzročile pokol ter ubile pet mirnih protestnikov.

Dodali so, da naj bi bilo po navedbah očividcev žrtev še več, a je potrebno to še uradno potrditi. Prav tako naj bi bilo več ljudi ranjenih in v kritičnem stanju.



Razmere v Sudanu so napete. Foto: Reuters

Britanski veleposlanik v Sudanu Irfan Siddiq je na Twitterju objavil, da je zelo zaskrbljen zaradi strelov, ki jih je bilo slišati.



Ameriško veleposlaništvo v Kartumu pa je pozvalo k ustavitvi napadov na protestnike. "Napadi sudanskih varnostnih sil na protestnike in druge civiliste so napačni in se morajo prenehati," je sporočilo veleposlaništvo. "Odgovornost je na strani prehodnega vojaškega sveta. Prehodni svet na more odgovorno voditi sudanskega naroda."

Opozicija pozvala k civilni nepokorščini



Po poročanju arabske televizije Al Džazira je opozicija v Sudanu pozvala k civilni nepokorščini. Po navedbah opozicije je sedeči protest potekal mirno, protestniki pa tudi niso izzivali vojske.

Po navedbah očividcev naj bi sile v policijskih uniformah pred sedežem generalštaba sudanske vojske, kjer poteka sedeči protest, poskušale pregnati protestnike. Prav tako naj bi bilo od tam slišati strele in videti oblak dima.



Sudanska vojska je aprila strmoglavila dolgoletnega predsednika Omarja al Baširja, ki je bil na oblasti tri desetletja. Udar je sledil večmesečnim množičnim protestom, ki se nadaljujejo tudi po udaru. Vse od udara si vojska in opozicija prizadevata za sestavo prehodne vlade, a so pogajanja o tem nedavno propadla.