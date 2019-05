Največ naj bi na volitvah pridobila populistična skrajna stranka Ekonomski borci za svobodo (EEF). "Pojdimo ven in obranimo našo, z velikimi prizadevanji pridobljeno demokracijo," je prek Twitterja volivce pozval vodja poslanske skupine ANC-a Jackson Mthembu.

Prizor z enega od volišč v Cape Townu. Foto: EPA

Opozicija: Južnoafričani so siti laži in korupcije

Predsednik Demokratskega zavezništva (DA) Mmsui Maimane je ob oddaji glasovnice v revnem predelu Johannesburga Soweto dejal, da je po "25 letih spodletelega vladanja ANC-a napočil čas za spremembe". "Na milijone Južnoafričanov je sitih praznih obljub, laži in korupcije," je dodal.

V Južni Afriki potekajo splošne volitve

Izidi volitev do sobote

Volišča za približno 27 milijonov volivcev so bila v sredo odprta do 21. ure po srednjeevropskem času. Izidov volitev ni pričakovati pred soboto. Poslanci novega sklica parlamenta bodo nato volili novega predsednika države.

Nekdanji vodja ANC-a Nobelov nagrajenec Nelson Mandela

Tokratne volitve so šeste parlamentarne volitve po odpravi apartheida v državi leta 1994. ANC, nekdanja stranka borca proti apartheidu, Nobelovega nagrajenca za mir Nelsona Mandele, je do zdaj slavila na vseh parlamentarnih volitvah, a ji v zadnjem času zaradi političnih škandalov in šibkega gospodarstva priljubljenost vse bolj pada.

ANC-u se obeta od 51 do 61 odstotkov glasov

Zadnje tri javnomnenjske raziskave pred volitvami so pokazale, da naj bi za ANC glasovalo od 51 do 61 odstotkov volivcev, ki se bodo volitev udeležili. Na zadnjih splošnih volitvah leta 2014 je ANC prejel 62 odstotkov podpore oziroma 249 poslancev v 400-članski skupščini, DA 22 odstotkov in EFF šest odstotkov. Na lokalnih volitvah leta 2016 je ANC dosegel svoj najslabši volilni izid.