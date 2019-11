Na protivladnih protestnih niso redke ameriške ali britanske zastave. Foto: Reuters

Vlada je sporočila, da je bil 70-letnik v sredo na malici, ko so ga v glavo "zadeli trdi predmeti, ki so jih metali maskirani izgredniki", poroča BBC.

Video, ki naj bi prikazoval omenjeni incident v predelu Sheung Shui, kaže dve skupini ljudi, ki se obmetavata z opekami. Ena zadene moškega, ki nato pade na tla.

Policija je sporočila, da 70-letnik ni bil vpleten v obmetavanje, ampak je "le fotografiral na prizorišču". Moški je v četrtek umrl v bolnišnici.

Z Oddelka za prehransko higieno in čistočo okolja (FEHD) so sporočili, da je bil čistilec njihov podizvajalski delavec in da je bil v času incidenta na malici. Protestnike so v oddelku obsodili in jih označili za "izjemno nevarne".

Medtem ko protesti v Hongkongu trajajo od junija, se nasilje v zadnjih dneh stopnjuje. Na ulicah potekajo hudi spopadi med protestniki in policijo, do nasilja prihaja tudi na univerzah.

V ponedeljek je policist ustrelil protestnika, eden od njih pa je zažgal starejšega moškega, ki se je z njimi prerekal.

Pred tednom dni je umrl 22-letni študent Alex Chow, potem ko je padel s stavbe med policijsko operacijo proti protestnikom.

Protestniki uporabljajo različne vrste orožja, tudi loke. Foto: Reuters

V Londonu protestniki obkrožili ministrico

V Londonu je bila medtem poškodovana pravosodna ministrica Hongkonga Teresa Cheng, ko so jo obkrožili protestniki. Ministrica je bila v Londonu na promociji Hongkonga, na poti na njeno predavanje pa so jo obkrožili protestniki.

Nekateri so imeli transparente in vzklikali "morilka", v prerivanju pa je Teresa Cheng padla na tla. Vstala je, nato pa v spremstvu odšla brez vidnih poškodb. Hongkonška vlada sicer sporoča, da je utrpela "hude telesne poškodbe". Vodja hongkonške vlade Carrie Lam je protestnike v Londonu obsodila in dejala, da je "divje dejanje prešlo vse meje v civilizirani družbi".

Ši : Načelo "ena država dva sistema" pred resnimi izzivi

Medtem se je na dogajanje v Hongkongu, ki je kot nekdanja britanska kolonija del Kitajske postal spet leta 1997, odzval tudi kitajski predsednik Ši Džinping, ki je v Brasilii govoril na vrhu skupine BRICS (Brazilija, Rusija, Indija, Kitajska, Južna Afrika).

Protestnikom je izdal ostro opozorilo. "Glavna naloga za Hongkong je končati nasilje in kaos ter vzpostaviti red," je dejal. Izrekel je tudi podporo hongkonški policiji.

Po njegovih besedah predstavljajo "radikalne nasilne dejavnosti" v mestu "resen izziv za načelo 'ena država, dva sistema'", po katerem je Združeno kraljestvo mesto predalo Kitajski pred 22 leti. Načelo pomeni, da ima Hongkong visoko stopnjo avtonomije, prebivalci pa več svoboščin kot na celinski Kitajski.

Proteste, ki trajajo skoraj pol leta, je sprožil predlog zakona, ki bi omogočil izročanje osumljencev celinski Kitajski. Predlog so nato umaknili, kar pa protestov ni ustavilo.

Hongkong v recesiji

Protesti so terjali svoj davek tudi na gospodarskem področju. Hongkong naj bi danes potrdil, da je prvič v zadnjih desetih letih zapadel v recesijo. Prvotni oktobrski podatki kažejo, da se je gospodarstvo mesta med julijem in septembrom skrčilo za 3,2 odstotkov v primerjavi s prejšnjim obdobjem, gre pa za drugo zaporedno trimesečno krčenje, kar je pogoj za recesijo.