Napadalec je odgriznil uho lokalnemu politiku. Foto: Reuters

Prenos dogajanja, ki ga je objavila televizija RTHK, je med drugim pokazal lokalnega politika Andrewa Chiuja Ka-yina, ki je imel močno poškodovano uho, ki mu ga je po poročanju BBC-ja odgriznil napadalec. Še eden od prisotnih je nezavesten ležal v mlaki krvi.

Protesti, ki so pogosto nasilni, trajajo že od junija. Foto: Reuters

Omenjena televizija je poročala, da je napadalec govoril mandarinščino, prevladujoči jezik na Kitajskem, in da se je z žrtvami, preden jih je napadel z nožem, prerekal o politiki. Napadalca so sicer obvladali mimoidoči, ki so ga tudi hudo pretepli, tudi z železnimi palicami, preden ga je policija aretirala.

Policija je potrdila, da je bilo ranjenih šest ljudi, od tega štirje moški in dve ženski, tri pa so aretirali. Drugih podrobnosti ni razkrila.

Portal Hong Kong Free Press poroča, da je napadalec podpornik centralnih oblasti v Pekingu.

Nemiri so sicer izbruhnili v več nakupovalnih središčih po mestu.

Hongkong že več mesecev pretresajo protesti, ki so občasno tudi nasilni. Sprva je šlo za nasprotovanje predlogu zakona, ki bi omogočil izročanje osumljencev kaznivih dejanj celinski Kitajski, zdaj pa gre za splošno nezadovoljstvo zaradi vse večjega vmešavanja Pekinga v polavtonomno območje.

Peking doslej ni kazal pripravljenosti, da bi izpolnil zahteve protestnikov po večjih demokratičnih svoboščinah. Vendar pa tudi protestniki vztrajajo, saj se na ulice podajajo že 22 koncev tedna zaporedoma.