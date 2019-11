Mesto je že več mesecev prizorišče množičnih protestov. Foto: Reuters

Policija je hitro razgnala protestnike, ki so se zbrali v parku Victoria in ki niso upoštevali opozoril, da naj zapustijo protestni shod, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Protestniki, mnogi oblečeni v črno in prepovedi navkljub z maskami na obrazu, so se nato razpršili po glavnih ulicah priljubljenega nakupovalnega središča z luksuznimi trgovinami Causeway Bay.

Pri tem je prišlo tudi do spopadov med policijo in skupino protestnikov, ki so blokirali ceste in uničevali trgovine. Med drugim naj bi uničili tudi okna prostorov kitajske državne tiskovne agencije Šinhua in na vhodu v stavbo zanetili požar. To je prvič v petih mesecih protestov, da je bila tiskovna agencija tarča nasilja protestnikov, poroča nemška tiskovna agencija DPA.

Protestniki so napadli poslopje kitajske tiskovne agencije Šinhua. Foto: Reuters

Nekaj protestnikov je metalo jajca na policiste. Policija je pred železniško postajo Van Čaj preiskala okoli 40 ljudi in jih nato večje število aretirala, še navaja AFP.

V poslovnem središču Central so protestniki ob izhodu iz železniške postaje zanetili požar, metali opeko in molotovke na policiste ter postavili zapore. Posredovali so gasilci, ki so pomagali odstraniti razbitine in pogasiti ogenj, medtem ko je policija s solzivcem in gumijastimi naboji skušala zadrževati protestnike, poroča DPA.

Današnji protesti so potekali kljub svarilu iz Pekinga, kjer je vodstvo kitajske komunistične partije ob zaključku zasedanja v četrtek sporočilo, da bo Kitajska zagotovila stabilnost Hongkonga. Vodstvo je med drugim sklenilo, da je to posebno upravno območje "treba upravljati strogo v skladu z ustavo in temeljnim zakonom ter zaščititi dolgoročno blaginjo in stabilnost Hongkonga".

Hongkong že več mesecev pretresajo protesti, ki so občasno tudi nasilni. Sprva je šlo za nasprotovanje predlogu zakona, ki bi omogočil izročanje osumljencev kaznivih dejanj celinski Kitajski, zdaj pa protestniki opozarjajo na vse večje vmešavanje Pekinga v polavtonomno območje, ki je iz britanskih kolonialnih rok pod Kitajsko prešlo leta 1997.