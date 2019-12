Vozilo zdravnika in njegove ekipe po napadu. Foto: Reuters

Napadalci so s strelnim orožjem prerešetali vozilo zdravniške ekipe, nato pa zbežali. Odgovornosti za napad ni prevzel še nihče. Nangarharska policija je sporočila, da napadalce iščejo.

Nakamura z afganistanskim predsednikom Ašrafom Ganijem. Foto: Reuters

Trije zdravnikovi varnostniki, voznik in sodelavec, vsi Afganistanci, so umrli na kraju napada. Hudo ranjenega Nakamuro so prepeljali v bolnišnico in ga operirali, a je kmalu po tem, ko so ga želeli prepeljati v bolnišnico v prestolnici Kabul, podlegel poškodbam po strelu v prsi, poroča Al Džazira.

73-letni Teco Nakamura je v Afganistanu vodil japonsko nevladno organizacijo zdravnikov od leta 2008. V Afganistan je prišel, potem ko so njegovega predhodnika Kazujo Ita ugrabili in ubili.

Njegova skupina se je med drugim ukvarjala tudi z izboljšanjem sistema namakanja za izboljšanje rodovitnosti zemlje v Afganistanu. Na območju Peševarja na severozahodu Pakistana so tudi odprli bolnišnico.

Guverner Nangarharja Shah Mahmood Meyakhail je sporočil, da so ljudje v pokrajini užaloščeni zaradi smrti zdravnika, in izrazil hvaležnost za njegovo pomoč, poroča Al Džazira. Afganistanska vlada je Nakamuri za njegovo humanitarno delo oktobra podelila častno državljanstvo.

Vse več napadov na humanitarce in nevladnike

V napadu je bilo ubitih pet Afganistancev iz ekipe japonskega zdravnika. Foto: Reuters

Humanitarne in nevladne organizacije so v zadnjem času vse pogosteje tarča napadov v Afganistanu. 24. novembra je v bombnem napadu na njegovo vozilo v Kabulu umrl Američan Anil Raj, sodelavec programa Združenih narodov za razvoj v Afganistanu. Maja so talibani napadli neprofitno organizacijo Counterpart International, ki dela z marginaliziranimi skupinami. V napadu je bilo ubitih devet ljudi.

Zaradi spopadov v Afganistanu je po podatkih Združenih narodov v prvi polovici leta umrlo ali bilo ranjenih skoraj 4.000 ljudi. Samo avgusta je bilo nato glede na raziskavo BBC-ja vsak dan v povprečju ubitih 74 ljudi.