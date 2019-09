Eksplozija je odjeknila tudi v prestolnici Kabulu. Foto: Reuters

V Afganistanu bodo 28. septembra predsedniške volitve, na katerih se Gani poteguje za drugi petletni mandat. Talibani so pred volitvami napovedali okrepitev napadov, da bi ljudi odvrnili od odhoda na volišča.

Ko naj bi Gani v prestolnici province Parvan Šarikarju, ki leži severno od glavnega mesta države Kabula, v torek začel govor, je odjeknila eksplozija. Kot poročajo lokalni mediji, naj bi se na zborovanju zbralo več tisoč ljudi. Najmanj 24 jih je bilo ubitih, več kot 30 pa je ranjenih.

Vodja regionalne bolnišnice Kasim Sangin je povedal, da so med žrtvami ženske in otroci. Po njegovih podatkih so žrtve predvsem civilisti, njihovo število pa bi se lahko še povečalo. Gani v napadu ni bil poškodovan.

V Kabulu ubitih najmanj šest ljudi

Tiskovni predstavnik afganistanskega notranjega ministrstva Nasrat Rahimi je povedal, da je bil samomorilski napadalec na motorju in da se je razstrelil na nadzorni točki pred prostorom, kjer poteka zborovanje. Po njegovih besedah ni bil ranjen noben član kampanje.

Medtem je v središču Kabula v bližini ameriškega veleposlaništva, sedeža Nata in obrambnega ministrstva odjeknila eksplozija, ki je ubila najmanj šest ljudi. Po poročanju Reutersa, so odgovornost za oba napada prevzeli talibani.

Kot piše BBC, je bilo v Afganistanu avgusta v povprečju na dan ubitih 74 ljudi. Večina teh je bila ubitih v spopadih, petina žrtev pa so bili civilisti.