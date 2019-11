Trump na obisku v vojaškem oporišču v Afganistanu. Foto: Reuters

Vojakom se je zahvalil za njihovo služenje, jih obdaroval s tradicionalnimi prazničnimi jedmi in se na oporišču sestal z afganistanskim predsednikom Ašrafom Ganijem. Glavno sporočilo obiska pa je, da so ameriška pogajanja s talibani spet odprta.

Obisk ameriškega predsednika v Afganistanu, kjer so ZDA vpletene v vojno že več kot 18 let, je bil dobro varovana skrivnost. Tudi 13 novinarjev na krovu predsedniškega letala je bilo zavezanih k molčečnosti do samega obiska.

"Talibani se želijo dogovoriti. Bomo videli, ali nam bo to uspelo. Če se bomo dogovorili, bo to trden dogovor. To pa želijo zato, ker ste pri svojem delu uspešni," je dejal predsednik Trump vojakom v bagramskem zračnem oporišču.

Pogajanja so bila prekinjena po napadu v Kabulu pred tremi meseci, v katerem je bilo ubitih 12 žrtev, tudi ameriški državljan. Od prejšnjega tedna se talibanski voditelji spet pogajajo z visokimi ameriškimi predstavniki v Dohi, predsednik Trump pa je zagotovil, da želi umik iz Afganistana, ampak pod pogojem trdnega dogovora ali popolne zmage.

V Afganistanu naj bi bilo še zmeraj 13 tisoč ameriških vojakov. Vojna, ki je izbruhnila po napadu na ZDA 11. septembra 2001, je do zdaj zahtevala življenja 2.400 ameriških vojakov in več deset tisoč afganistanskih žrtev. Podobno kot v primeru umika iz Sirije je tudi umik iz Afganistana del napovedi z začetka Trumpovega mandata, namreč, da ZDA ne bodo več sodelovale v dolgoletnih spopadih v srednje- oz. bližnjevzhodnih kriznih žariščih.