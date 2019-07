V Afganistanu se skoraj vsak dan zgodi kakšen krvav napad. Foto: Reuters

Varnostne razmere v tej državi se v zadnjem času slabšajo, saj talibani in skrajneži Islamske države pogosto izvajajo napade na afganistanske sile, vladne uradnike in civiliste.

Zadnja eksplozija je odjeknila na avtobusu, ki je vozil po avtocesti, ki povezuje največji mesti na zahodu države. Predstavnik policije je dejal, da so bombo podstavili talibanski uporniki, ki so izvedli napad na afganistanske in tuje varnostne sile. Talibani odgovornosti za napad niso prevzeli.

Ti trenutno nadzirajo več afganistanskega ozemlja, kot so ga ob njihovi odstranitvi z oblasti pred skoraj 18 leti.

Združeni narodi so sporočili, da je bilo v bojih državnih sil s talibani in pripadniki Islamske države v prvega pol leta 2019 ubitih ali ranjenih 3.812 afganistanskih civilistov.

Pogovori med talibani in ZDA

Prihodnji mesec bodo v državi potekale tudi predsedniške volitve, ves čas pa potekajo pogovori med ZDA in talibani, ki skušajo skleniti dogovor, ki bi omogočil odhod tujih sil iz države v zameno za vrsto varnostnih zagotovil. Visoki predstavniki Kabula in talibanov so se ta mesec prvič sešli v Dohi, kjer so sprejeli ohlapno resolucijo, ki vsebuje tudi zavezo za zmanjšanje števila žrtev med civilisti na "nič".