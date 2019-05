Indijska družina na novo postavlja porušeno trgovinico na obali. Foto: EPA

Ciklon je največ žrtev zahteval v zvezni državi Orisa na vzhodu Indije, čeprav so oblasti tam evakuirale več kot milijon ljudi in evakuacijo označile za uspeh. Umrlo je 29 ljudi. Ciklon je uničil več kot 2.000 domov. Vetrovi do 200 kilometrov na uro so odkrivali strehe in uničili električno napeljavo. Oblasti v Orisi so obljubile finančno podporo in riž vsem prizadetim.

Bangladeški ribiči so pred ciklonom zasidrali svoje čolne. Foto: EPA

Fani je nato potovala nad sosednjo Zahodno Bengalijo, v soboto pa je zajela tudi Bangladeš, vključno s prestolnico Daka. Moč ciklona je pojenjala, hitrost vetra je v soboto oslabela na 88 kilometrov na uro, a je neurje vseeno povzročilo obsežno škodo.

V Bangladešu je umrlo najmanj 13 ljudi, več deset je ranjenih. Uničenih je bilo več kot tisoč domov, okoli ducat vasi na obali je pod vodo. Bangladeški meteorološki strokovnjaki so sicer dejali, da je strah pred veliko katastrofo mimo, poroča BBC.

Ciklon Fani se je več dni oblikoval nad Indijskim oceanom, meteorološke službe pa so ga označile za enega najmočnejših ciklonov v zgodovini tega območja, a je nato ob prihodu na obale oslabel. Zvezno državo Orisa je sicer leta 1999 prizadel do zdaj najbolj smrtonosen ciklon v Indiji, ki je zahteval 10.000 življenj.