Južni Korejci spremljajo poročila o izstrelitvi severnokorejske rakete. Foto: AP

Gre za nov udarec prizadevanjem za oživitev pogovorov z ZDA o severnokorejskem jedrskem programu. Po oceni poznavalcev je Pjongjang z izstrelitvijo rakete tudi izrazil nezadovoljstvo z napovedanimi skupnimi vojaškimi vajami ZDA in Južne Koreje.

Po navedbah združenega poveljstva južnokorejske vojske je Severna Koreja ob zori iz Vonsana na vzhodni obali izstrelila dve raketi, ki sta leteli 430 kilometrov in dosegli višino 50 kilometrov, preden sta padli v morje. Ni znano, ali je izstrelitev v živo gledal tudi severnokorejski voditelj Kim Džong Un.

"Naša vojska pozorno spremlja razmere v primeru novih izstrelitev in je v stanju pripravljenosti," so še sporočili iz Seula. Predstavnica južnokorejskega obrambnega ministra je tudi pozvala Severno Korejo, naj ustavi vsa dejanja, ki ne prispevajo k umiritvi vojaških napetosti.

Odzvali so se tudi na Japonskem, kjer so izrazili "izredno obžalovanje" in poudarili, da je raketa padla v morje tik pred japonsko ekonomsko cono.

Avgusta vojaške vaje Seula in Washingtona

Tokratna izstrelitev severnokorejske rakete je prva po zadnjem neuspelem srečanju med predsednikom ZDA Donaldom Trumpom in severnokorejskim voditeljem Kim Džong Unom pretekli mesec, ki se je končalo zgolj z dogovorom o nadaljevanju dialoga o jedrskem razoroževanju Korejskega polotoka na nižji, delovni ravni.

Ti pogovori se še niso začeli in Pjongjang je nedavno posvaril, da bi jih lahko odpovedali, ker sta Washington in Seul zavrnila, da bi odpovedala vojaške vaje, ki so napovedane za prihodnji mesec.