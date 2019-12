Zdravljenje zastrupljenih v splošni bolnišnici v Manili. Foto: Reuters

Množična zastrupitev se je zgodila v dveh pokrajinah južno od prestolnice Manila, Laguna in Quezon. Vsi so zaužili lambanog, priljubljeno filipinsko pijačo, ki je posebej pogosta med prazniki in na različnih praznovanjih. Zastrupitev se ni zgodila na enem dogodku, ampak v obdobju med četrtkom in nedeljo. Omenjena pijača je bila narejena pri nekem domačinu iz pokrajine Laguna.

Tisti, ki so jih odpeljali v bolnišnico, so tarnali zaradi vrtoglavice, želodčnih težav in bruhanja.

Na Filipinih sta prodaja in zauživanje lambanoga popolnoma nenadzorovani, mnogi to pijačo delajo nezakonito in ji dodajajo nevarne dodatke, kot je metanol.

Že lani se je v državi zgodila podobna zastrupitev, ki je bila usodna za 21 ljudi.