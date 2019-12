Predsednica volilne komisije Hava Alam Nuristani je v Kabulu sporočila preliminarne izide volitev, po katerih bi brez drugega kroga volitev slavil Ašraf Gani. Foto: Reuters

Izidi še niso uradni, saj se kandidati lahko še pritožijo. Pisarna Abdulaha je že sporočila, da bodo izide izpodbijali. Gani se po objavi izidov v televizijskem nagovoru na navedbe ni oziral in je sporočil, da bo njegova administracija "služila ljudem, odgovorna in odločna".

Udeležba na volitvah je bila rekordno nizka, volilo je 1,8 milijona od skupno 9,7 milijona volivcev v Afganistanu. Razlog naj bi bilo tako nasilje kot obtožbe o poneverbah in nepravilnostih na volitvah. Združeni narodi so prejšnji mesec sporočili, da je bilo na dan volitev v državi v napadih oboroženih skupin ubitih 85 civilistov, več kot 370 pa ranjenih.

Ašraf Gani je že napovedal, da bo njegova administracija "služila ljudem, odgovorna in odločna". Foto: Reuters

Afganistanci so novega predsednika države izbirali že 28. septembra. Objavo začasnih izidov so sprva napovedali za 14. november, vendar se je štetje glasov zavleklo. Novembra je volilna komisija zaradi "napak v sistemu" začela vnovično štetje več tisoč glasov.

Abdulah vnovično štetje označuje za goljufijo

Tabor Abdulaha je potezo označil za nezakonito dodajanje glasov Ganiju. Abdulahovi privrženci so tudi zasedli sedeže volilne komisije na severu države, vendar je Abdulah prejšnji teden dovolil vnovično štetje ob svarilu, da ne bo sprejel nepravičnega izida.

Položaj spominja na volitve leta 2014, ko sta Gani in Abdulah drug drugemu očitala hude goljufije na volitvah. Posredovale so ZDA, največji investitor v Afganistanu, in se s kandidatoma dogovorile za nenavadno delitev moči, po kateri je Gani postal predsednik, Abdulah pa izvršni vodja Afganistana.

ZDA so se tokrat na izide odzvale zadržano. "Pomembno je, da se Afganistanci spomnijo, da gre za preliminarne izide. Pred objavo končnih izidov je treba izvesti še številne korake, da Afganistanci znova dobijo zaupanje," je komentiral ameriški veleposlanik v Afganistanu John Bass.

Abdulah Abdulah ne zaupa vnovičnemu štetju glasov. Foto: Reuters

Gani obljublja prenovo države, Abdulah mir s talibani

Gani, nekdanji ekonomist Svetovne banke in nekdanji finančni minister, v zadnjih petih letih ni pokazal veliko, meni pa, da je morda edini v Afganistanu, ki je zmožen obnoviti in prenoviti državo, pri tem pa ima tudi veliko podpore.

Abdulah, oftalmolog iz Kabula in nekdanji borec proti sovjetski okupaciji ter pozneje tudi talibanom, je upal, da se mu bo po dveh volilnih porazih vendarle uspelo povzpeti na predsedniški položaj. Obljubljal je predvsem, da bo sklenil mir s talibani in prinesel mir v državo.

Za predsednika se je sicer potegovalo skupaj 18 kandidatov. Po izteku pritožbenega roka naj bi volilna komisija končne uradne izide volitev sporočila predvidoma v nekaj tednih.