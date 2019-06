Indija s svojimi carinami odgovarja na podoben ukrep ZDA. Foto: Reuters

Nove dajatve so odziv na ameriško odločitev, da Indije ne izvzame iz višjih carin na uvoz jekla in aluminija, poroča BBC.

V petek je indijsko ministrstvo za finance sporočilo, da je uvedba carin v "javnem interesu".

Že junija lani je Indija napovedala do 120-odstotne carine, a je bila njihova uveljavitev preložena zaradi trgovinskih pogajanj.

Trgovinska menjava med Indijo in ZDA je leta 2018 znašala 142 milijard dolarjev, kar je, kot kažejo ameriški podatki, sedemkrat več kot leta 2001.

Za 5,6 milijarde dolarjev indijskega izvoza v ZDA, ki je bilo prej oproščeno carin, pa bo po novem obdavčenega, saj je izgubil preferenčno obravnavo v ZDA.

Gre za zadnji ukrep administracije ameriškega predsednika Donalda Trumpa, saj ZDA naslavljajo v njihovih očeh nepošten trgovinski odnos z drugimi državami.

Napetosti med ZDA in Indijo rastejo že nekaj časa. Poleg vzajemnega uvajanja carin je Trump zagrozil tudi z uvedbo sankcij, če bo Indija kupovala nafto od Irana in če bo uresničila svoje načrte za nakup ruskega protiletalskega raketnega sistema S-400.

Zadnja uvedba carin se je zgodila le nekaj dni pred srečanjem indijskega in ameriškega zunanjega ministra, Subrahmanjama Jaišankarja in Mika Pompea, na vrhu članic skupine G20 na Japonskem. Sešla naj bi se tudi Trump in indijski premier Narendra Modi.