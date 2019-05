Modi je dosegel boljši izid, kot so mu ga napovedovali. Foto: Reuters

Volitve so v Indiji potekale v sedmih etapah vse od 11. aprila, preštevanje izidov pa se bliža koncu. BJP je trenutno v 294 izmed 542 volilnih okrajev odločno v vodstvu pred opozicijsko Kongresno stranko Rahula Gandija. Kongresna stranka je po podatkih volilne komisije v vodstvu samo v 52 volilnih okrajih. Stranka oziroma koalicija potrebuje najmanj 272 sedežev, da si zagotovi večino v spodnjem domu parlamenta, imenovanem lok sabha. To pomeni, da si je Modi praktično že zagotovil nov petletni premierski mandat.

Po podatkih volilne komisije je bila volilna udeležba približno 65-odstotna.

"Skupaj rastemo, skupaj uspevamo. Skupaj bomo zgradili močno Indijo, ki bo vključevala vse ljudi. Indija bo znova zmagala," se je Modi po prvih izidih odzval na Twitterju.

Indijci čakajo izide volitev

BJP je zmagal že na volitvah 2014, ko je v spodnjem domu indijskega kongresa s 543 mandati dobila 282 poslancev. Skupaj z zavezniki jih je nato imela 336. To je bila največja zmaga BJP-ja v zadnjih 30 letih.

Tokratne parlamentarne volitve v največji demokraciji na svetu so se končale v nedeljo. Volilno pravico je skupno imelo 900 milijonov ljudi.

Volitve so potekale prek elektronskih naprav, del glasov pa je bil zaradi kontrole tudi v papirnati obliki. V javnosti so se v torek na svetovnem spletu pojavili videoposnetku, ki so prikazovali, kako so volilne naprave vozili z zasebnimi vozili, zaradi česar so številni opozicijski politiki že izrazili zaskrbljenost zaradi morebitnih manipulacij pri preštevanju glasov.