Pogled na mesto Ajodhja na severu Indije. Foto: Reuters

Grič nad mestom Ajodhja v zvezni državi Utar Pradeš na severu Indije je že stoletja v središču sporov med indijskimi muslimani in hindujci, ki Ajodhjo oboji častijo kot sveti kraj.

V 16. stoletju, v času muslimanskega mogulskega imperija, so na griču nad mestom muslimanski verniki zgradili mošejo Babri. Hindujci verujejo, da se je v Ajodhji rodil božji bojevnik Ram ter da so muslimani pred gradnjo templja porušili njemu posvečene templje.

V 80. letih prejšnjega stoletja je politično in paravojaško gibanje Višva Hindu Parišad začelo pobudo, da na mestu mošeje Babri zgradijo tempelj bojevniku Ramu. Pred 27 leti so hindujski skrajneži napadli mošejo in jo porušili, kar je sprožilo krvave izgrede in spopade med verskima skupnostma po vsej Indiji, v katerih je umrlo okoli 2.000 ljudi.

Hindujska skupnost na območju zahteva gradnjo templja, muslimanska skupnost pa obnovo mošeje. Leta 1995 sta spor prenesli na sodišče, ki je po 24 letih vendarle dobil epilog. Pet sodnikov vrhovnega sodišča je soglasno sklenilo, da bodo omenjeno zemljišče v velikosti treh hektarjev dali v last indijski vladi.

Ob tem je sodišče še določilo, da mora muslimanska skupnost na drugem kraju v mestu Ajodhja dobiti pet hektarjev veliko nadomestno površino za gradnjo mošeje.

Mošeja Babri, ki so jo leta 1992 s palicami in golimi rokami porušili hindujski skrajneži. Foto: AP

Zmaga za Modija

Odločitev sodišča je velika zmaga za indijskega premierja Narendro Modija, ki želi po pisanju New York Timesa sekularno Indijo ustaliti kot državo hindujcev. Njegova stranka Bharatija Džanata si je več let prizadevala za izgradnjo templja v Ajodhji kot ključnega koraka pri vzpostavljanju hindujske Indije ter zatreti spomin na zgodovino britanske kolonialne nadoblasti in čas mogulskega imperija.

"Bog dobi svojo zemljo, muslimani krhek mir," piše na naslovnici časopisa po razsodbi. Foto: Reuters

"Ob osamosvojitvi naše države smo izbrisali vse simbole britanskega imperializma," je dejal Ram Madhav, generalni sekretar stranke Bharatija Džanata. "Spremenili smo imena naših cest, odstranili kipe kraljice Elizabete." Indija bi morala doživeti podoben izgon nekaterih simbolov mogulske vladavine, vključno z mošejo Babri, je dejal Madhav, ki je 300-letno vladanje muslimanskih cesarjev označil za kruto.

"Ne gre za vero. Nismo proti nobeni veroizpovedi. Indija je ena izmed najpestrejših držav na svetu," je poudaril.

Muslimani se bojijo, da bodo postali drugorazredni državljani

"Današnje sporočilo je združevanje, povezovanje in skupno življenje. V novi Indiji ne bi smelo biti prostora za strah, neprijaznost in negativnost," je Modi po razsodbi skušal pomiriti strahove pred novim valom nasilja med verskima skupnostma.

Številni indijski muslimani se namreč bojijo, da jih bo odločitev sodišča spremenila v drugorazredne državljane in spodbudila hindujske skrajneže, ki izvajajo nasilje nad muslimansko manjšino.

Policija v Utar Pradešu je v dneh po razsodbi aretirala 90 ljudi. Večina med njimi je glede na izjave policije pozivala k sporom na družbenih omrežjih. Skupno so ukrepali proti 8.275 objavam na Facebooku, Twitterju in YouTubu, poroča Times of India. Verski voditelji obeh skupnosti so ob tem pozvali k harmoniji.

80 odstotkov hindujcev

V Indiji skupno živi kar 1,3 milijarde ljudi. Glede na cenzus iz leta 2011 se 80 odstotkov Indijcev označuje za hindujce, 14 odstotkov pa za muslimane. Okoli polovica vseh indijskih muslimanov živi v zveznih državah Utar Pradeš, Zahodni Bengal in Bihar. Večino predstavljajo le na otoku Lakšadvip in zvezni državi Džamu ter Kašmir, ki mu je avgusta letos indijska vlada odvzela avtonomni status.