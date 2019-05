Foto: Reuters

Napadalec – moški srednjih let – se je, preden so ga aretirali, zabodel v vrat. Kasneje je v bolnišnici umrl. Motiv napada za zdaj ni znan, je pa po navedbah očividcev napadalec, ki je v vsaki roki držal en nož, kričal: "Ubil vas bom." Ubil je eno šolarko, staro 12 let, in enega moškega. Kot poroča BBC, je ranjenih 15 šolark, starih med šest in 12 let, in ena odrasla ženska.

Voznik šolskega avtobusa je za japonsko nacionalno televizijo NHK povedal, da je videl moškega, ki se je približal čakalni vrsti šolark. Te sicer obiskujejo zasebno katoliško šolo v predmestju Tokia Kavasakiju na jugu prestolnice. Očividec je NHK-ju dejal, da je videl šolarke in moškega, ki so okrvavljeni ležali na tleh. Kot je dodal, se je napad zgodil v zelo mirni stanovanjski soseski.

Japonska je sicer ena izmed držav, ki ima najnižjo stopnjo kaznivih dejanj na svetu, se je pa v zadnjih letih povečalo število napadov z noži. Leta 2016 je v centru za oskrbo oseb s posebnimi potrebami nekdanji delavec zabodel 19 ljudi, ki so spali. Pred 18 leti je v osnovi šoli v Osaki nekdanji hišnik ubil osem učencev.

Leta 2008 je moški v Tokiu zabodel osem ljudi, deset je bilo ranjenih. Najprej je s tovornjakom zapeljal v tudi med turisti priljubljeno četrt in nato naključno zabadal mimoidoče. Napadalca so kasneje obsodili na smrt.