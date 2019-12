Vročina v Avstraliji ne pojenja. Foto: Reuters

Samo v Novem Južnem Walesu že več tednov gori okoli sto požarov, od katerih se polovica širi nenadzorovano, vključno s t. i. mega požarom v bližini Sydneyja, ki je največje mesto v Avstraliji zavil v strupen dim.

Premierka zvezne države Gladys Berejiklian je pojasnila, da so se za razglasitev izrednih razmer odločili zaradi "katastrofalnih vremenskih pogojev". Oblasti so se za ta ukrep odločile že drugič, odkar so se septembra ob pomoči suše začeli širiti požari. "Največja skrb v naslednjih nekaj dneh je nepredvidljivost ob izjemnem vetru in izjemno visokih temperaturah," je dejala.

V Avstraliji so v sredo zabeležili najbolj vroč dan doslej - povprečna temperatura je znašala 41,9 stopinje Celzija. To je kar stopinjo več kot dan prej, ko je s 40,9 stopinje Celzija povprečne temperature padel prejšnji rekord 40,3 stopinje Celzija iz leta 2013. Vročina po napovedih tudi danes ne bo pojenjala.

Tudi danes naj bi temperature v osrednjem delu Sydneyja dosegle 41 stopinj Celzija, v zahodnih predmestjih pa celo 45 stopinj Celzija. Popoldne se na območju obeta tudi močan veter s hitrostjo do 100 kilometrov na uro, ki bi lahko gozdne požare zanesel še bližje mestu.

Ob pomoči ameriških in kanadskih ekip se trenutno proti požarom bori okrog 2000 gasilcev.

Več kot 70 požarov sicer divja tudi po zvezni državi Queensland severno od Novega Južnega Walesa, kjer so oblasti v sredo evakuirale prebivalce več deset domov. O požarih poročajo tudi iz zveznih držav Južna Avstralija in Zahodna Avstralija.

Po vsej Avstraliji so požari v zadnjih mesecih požgali najmanj tri milijone hektarjev površin. Umrlo je šest ljudi, uničenih pa je bilo najmanj 800 domov.