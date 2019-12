Foto: Reuters

Premer je sporočil, da bo svoj dopust končal predčasno, je poročal BBC. Zaradi odsotnosti je bil namreč ta teden deležen ostrih kritik in obsodb. "Globoko obžalujem, če sem z dopustom užalil katerega od številnih Avstralcev, ki so jih prizadeli grozljivi požari," je dejal. V preteklih dneh so se na družabnih omrežjih pojavile številne objave s ključniki, kot sta #whereisSCoMo (Kje je Scott Morrsion?)in #wherethebloodyhellareyou (Kje za vraga si?). Potem ko ni bilo jasno, kje je, je v petek za radijsko postajo 2GB potrdil, da je z družino na Havajih. "Upoštevaje tragične dogodke, se bom čimprej vrnil v Sydney."

V požarih je umrlo osem ljudi, uničenih je več kot 700 hiš in več milijonov hektarjev površin. V četrtek sta v prometni nesreči, ko sta hitela gasit, umrla dva prostovoljna gasilca.

Temperature nad 40 stopinj Celzija so v teh dneh stalnica. Foto: Reuters

Bo vročina v soboto pojenjala?

Temperature so v več avstralskih zveznih državah so ta teden presegle 45 stopinj Celzija. V četrtek je premierka Novega južnega Walesa Gladys Berejiklian zaradi napovedi poslabšanja razmer naznanila sedemdnevne izredne razmere. Vročina bo vztrajala še do sobote, napovedujejo vremenoslovci. Ta teden je bil dvakrat dosežen temperaturni rekord, v sredo so izmerili 41,9 stopinje Celzija.

Zaradi požarov, ki že več tednov pustošijo po Novem južnem Walesu,- eden od njih gori na površini 450.000 hektarjev, so mesta, tudi Sydney, ovita v dim. V petek so se plameni prvič razširili tudi v sosednjo Viktorijo, in sicer na območju Melbourna. V mestu Hopetoun v Viktoriji so v petek izmerili 47,4 stopinje Celzije.