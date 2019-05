Poročanje južnokorejske televizije o severnokorejski izstrelitvi. Foto: EPA

Rakete so letele med 70 in 200 kilometrov daleč in padle v morje. Severnokorejski voditelj Kim Džong Un je nazadnje odredil izstrelitev (medcelinske balistične) rakete novembra 2017, ko so se začeli izboljševati odnosi Kima in ameriškega predsednika Donalda Trumpa.

Izstrelitev raket kratkega dosega sicer ne bi pomenila kršitve lanske severnokorejske obljube, da ne bo preizkušala raket dolgega dosega ali jedrskih raket, poroča BBC.

Doslej sta se Kim in Trump srečala dvakrat, lani v Singapurju in februarja letos v Vietnamu, a konkretnega dogovora nista dosegla, razen o tem, da bo Severna Koreja poslala v ZDA posmrtne ostanke ameriških vojakov, padlih v korejski vojni pred pol stoletja.

V tem času, ko sta si s Trumpom izmenjavala bolj uglajena sporočila, pa Severna Koreja vsaj ni pošiljala v zrak raket ali preizkušala jedrskih bomb.

Dan pred novimi izstrelitvami je zunanji minister Južne Koreje Kang Kyung-wha izjavil, da mora Pjongjang pokazati jasno vidne, konkretne in bistvene ukrepe v smeri jedrske razorožitve, če želi doseči omilitev sankcij. Na drugi strani Kim pred razorožitvijo želi odpravo vsaj dela sankcij.